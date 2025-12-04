Το πρώτο αυτοδιαχειριζόμενο μαθητικό κυλικείο λειτουργεί στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο 7ο Γυμνάσιο Γλυφάδας. Η πρωτοβουλία ήρθε στην επιφάνεια ως λύση στο αδιέξοδο που είχε δημιουργηθεί όταν οι διαγωνισμοί για τη διαχείριση του κυλικείου έβρισκαν συνεχώς κωλύματα και κανείς δεν αναλάμβανε το πρότζεκτ, με αποτέλεσμα το σχολείο να μένει χωρίς κυλικείο.

Η πολύ χρήσιμη αυτή μαθητική πρωτοβουλία είναι διπλά ωφέλιμη. Τα παιδιά μαθαίνουν από τη μία πώς να οργανώνουν μια επιχείρηση, να καταγράφουν ανάγκες, να φροντίζουν για τις προμήθειες και να χειρίζονται τις πωλήσεις και το ταμείο. Από την άλλη, εμπεδώνουν τη σημασία της υγιεινής διατροφής, καθώς στο κυλικείο τους πωλούνται μόνο υγιεινά προϊόντα, όπως μήλα, μανταρίνια, αλλά και θρεπτικά σνακ όπως κουλούρια και τσουρέκια, αφήνοντας απ’ έξω συσκευασμένα προϊόντα αμφίβολων συστατικών και υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα.

Το κυλικείο λειτουργεί αποκλειστικά από μαθητές του 7ου Γυμνασίου Γλυφάδας. «Μας βοηθάει ώστε να καταλάβουμε την αγορά και να μπούμε στον χώρο των πωλήσεων», εξηγούν τα παιδιά στην κάμερα του ΣΚΑΪ. Τα κέρδη του κυλικείου μένουν και αυτά στους μαθητές, στόχος των οποίων είναι να διατεθούν για τη σχολική τους εκδρομή.

Την ανάληψη του κυλικείου από τους μαθητές χαιρετίζουν και οι ίδιοι οι δάσκαλοι, οι οποίοι τονίζουν ότι τα παιδιά, μέσα από αυτή την ενασχόληση, θα μάθουν και για την υγιεινή διατροφή αλλά και για την οργάνωση μιας επιχείρησης.