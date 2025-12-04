Καθώς η κακοκαιρία Byron εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα, προκαλώντας ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και προβλήματα στις μετακινήσεις, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν σειρά μέτρων για την προστασία του κοινού.

Στην Αττική, όπου τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους, όλα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή, ενώ η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή.

Παράλληλα, το 112 στέλνει συνεχείς προειδοποιήσεις για τις επόμενες ώρες, συνιστώντας να αποφεύγονται άσκοπες μετακινήσεις. Τα υπουργεία και οι φορείς ζητούν από τις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους, εφαρμόζοντας τηλεργασία όπου αυτό είναι εφικτό.

Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία στην Αττική την Παρασκευή

Η Περιφέρεια Αττικής ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου θα παραμείνουν κλειστά, λόγω του κύματος κακοκαιρίας Byron.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Παιδείας ενημέρωσε ότι τα μαθήματα στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά σε ολόκληρη τη χώρα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Η ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει: «Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανακοινώνεται ότι αύριο, Παρασκευή 05.12.2025, σε όλες τις περιοχές της χώρας, στις οποίες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων μετά από αποφάσεις Δήμων ή Περιφερειών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

Κλειστά σχολεία σε 12 δήμους σε όλη τη χώρα και στην Περιφέρεια Χαλκιδικής

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές και σε άλλους 11 δήμους, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων:

Δήμος Ορεινά Καλαμπάκας

Δήμος Δίου-Ολύμπου

Δήμος Κατερίνης

Δήμος Ρόδου

Δήμος Κάσου

Δήμος Τήλου

Δήμος Σύμης

Δήμος Καστελόριζου

Δήμος Ανατολικής Μάνης

Δήμος Ευρώτα

Δήμος Μονεμβασιάς

Δήμος Πύδνας-Κολινδρού

Επιπλέον, η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής ανακοίνωσε ότι θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία με απόφαση της αντιπεριφερειάρχη, Αικατερίνης Ζωγράφου.

Το υπουργείο Παιδείας παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και τους δήμους για την παρακολούθηση των προβλημάτων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, και θα εκδίδονται άμεσα ενημερωτικά δελτία για τυχόν αλλαγές.

Κλειστά και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Τα πανεπιστήμια θα παραμείνουν κλειστά αύριο, Παρασκευή, περιλαμβανομένων των:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σχολή Καλών Τεχνών

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των ιδρυμάτων, η δια ζώσης διδασκαλία και οι εξετάσεις αναστέλλονται, ενώ η τηλεκπαίδευση θα εφαρμοστεί όπου προβλέπεται.

Οδηγίες και για τους δημόσιους υπαλλήλους

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν μπορούν να προσέλθουν στις υπηρεσίες τους λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων μπορούν να απουσιάσουν νομίμως. Όπως επισημαίνεται, «σε περίπτωση ανυπαίτιας αδυναμίας προσέλευσης στην εργασία για λόγους που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και εφόσον έχει εκδοθεί αρμοδίως σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων, δύναται να χορηγείται στους υπαλλήλους ειδική άδεια έως δύο εργασίμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος».

Παράλληλα, συνιστάται η μετακίνηση προς τον τόπο εργασίας με όρους ασφάλειας, ακόμη και με καθυστέρηση στην προσέλευση, χωρίς δυσμενείς συνέπειες. Η δυνατότητα αυτή αφορά υπαλλήλους «τα καθήκοντα των οποίων δεν συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών», με υπευθυνότητα των επικεφαλής των υπηρεσιών για τις οδηγίες παροχής εργασίας.