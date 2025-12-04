Ο Αλέκος Αλαβάνος, μιλώντας το βράδυ της Πέμπτης στο ERTnews, εξέφρασε έντονη κριτική για τον Αλέξη Τσίπρα και τις πολιτικές του κινήσεις μετά την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη».

Όπως σχολίασε: «Ο Τσίπρας μπορεί να κάνει κι άλλο κόμμα και μετά κι άλλο, δεν νομίζω όμως ότι η πολιτική του διαφέρει από των άλλων κομμάτων». Στη συνέχεια, σε ερώτηση για το τι νέο μπορεί να προσφέρει τώρα, απάντησε: «Τι νέο να κομίσει τώρα;», υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος είχε παραδώσει το «δαχτυλίδι» της διαδοχής στον ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα.

Σύμφωνα με τον Αλαβάνο, το μόνο που πρέπει να κάνει ο πρώην πρωθυπουργός είναι «να γονατίσει και να πει συγγνώμη, διότι έχει εγκρίνει το τρίτο πρόγραμμα που μας επέβαλε η ΕΕ και το οποίο κατακρεούργησε την Ελλάδα». Υπογράμμισε μάλιστα ότι ποτέ κανείς δεν περίμενε από ένα κόμμα της Αριστεράς να υιοθετήσει και να εφαρμόσει τις απόψεις της ΕΕ για τη χώρα, χαρακτηρίζοντάς το «ντροπή για την Αριστερά».

Σχολιάζοντας την θέση του Τσίπρα ότι η Ελλάδα βγήκε από τα μνημόνια το 2018, είπε: «Σοβαρά; Είναι η δύναμη που μας έβγαλε από τα μνημόνια; Ακόμα είμαστε στα μνημόνια». Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ «γονάτιζε μπροστά στους ξένους και υπέγραψε το χειρότερο από τα τρία μνημόνια». Όταν του επεσήμαναν ότι ο Τσίπρας δηλώνει αμετανόητος και περήφανος για τη θητεία του, σχολίασε: «Κρίμα είναι από τον Θεό, αστεία πράγματα».

Σε ερώτηση για το βιβλίο «Ιθάκη», ο Αλαβάνος απάντησε ότι δεν το έχει διαβάσει και δεν σκοπεύει, εξηγώντας: «Έχω καμιά χιλιάδα βιβλία, τα οποία θα τα διαβάσω τα περισσότερα στην κόλαση ή στον παράδεισο, αλλά δεν μ’ ενδιαφέρει το θέμα».

Αναγνώρισε, δε, ότι «έπεσε έξω» όσον αφορά στον Αλέξη Τσίπρα και φαίνεται μετανιωμένος για την επιλογή του να τον φέρει στην πολιτική και στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Όσο για το αν αισθάνεται «προδομένος», απάντησε ότι δεν τον ενδιαφέρει προσωπικά, αλλά νιώθει μεγάλη λύπη για τον ελληνικό λαό.

Τέλος, ερωτηθείς για την παρουσία στελεχών όπως οι κ.κ. Φάμελλος, Χαρίτσης και Δραγασάκης στον εξώστη του «Παλλάς», σχολίασε ότι και αυτοί «πρέπει να γονατίσουν και να ζητήσουν συγγνώμη από τον ελληνικό λαό».