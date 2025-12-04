Την 7η θέση στον τελικό των 100μ. μικτή ατομική κατέλαβε ο Ανδρέας Βαζαίος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης, το οποίο διεξάγεται στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

Ο Ελληνας πρωταθλητής, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έκανε την πιο γρήγορη κούρσα του αυτό το διήμερο και τερμάτισε σε 51.97, αλλά ο χρόνος αυτός δεν του επέτρεψε να διεκδικήσει άλλο ένα μετάλλιο στην καριέρα του και θα φύγει από την Πολωνία χωρίς θέση στο βάθρο, μετά από δέκα μετάλλια (τέσσερα εκ των οποίων στο συγκεκριμένο αγώνισμα) στις τελευταίες πέντε διοργανώσεις.

Το χρυσό μετάλλιο κρίθηκε με τη μικρότερη δυνατή διαφορά, με τον Ελβετό Νόε Πόντι να κερδίζει για ένα εκατοστό του δευτερολέπτου τον Γάλλο Μαξίμ Γκρουσέ και να κατακτά τον δεύτερο τίτλο του στο Λούμπλιν. Ο Πόντι πέτυχε και ρεκόρ αγώνων με 50.52, έναντι 50.53 του Γκρουσέ, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Αυστριακός Χάικο Γκίγκλερ με 51.60.

Στον αντίστοιχο τελικό των γυναικών, η Μάριτ Στεενμπέργκεν από την Ολλανδία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και με χρόνο 56.26 κατέρριψε το ρεκόρ Ευρώπης (56.51) που κατείχε η θρυλική Ουγγαρέζα Κατίνκα Χόζου από το 2017.