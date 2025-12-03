Ο Ανδρέας Βαζαίος εξασφάλισε την πρόκρισή του με τον ταχύτερο χρόνο στα ημιτελικά των 100μ. μικτής ατομικής στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας.

Μετά το… χαλάρωμα στο αγώνισμα των 50μ. πεταλούδα, ο Έλληνας κολυμβητής είχε εντυπωσιακή εμφάνιση στα προκριματικά των 100μ. μικτής, όπου με επίδοση 52.09 προκρίθηκε πρώτος στα ημιτελικά της διοργάνωσης που διεξάγεται στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Ετσι, το βράδυ της Τετάρτης (3/12, 21:25) θα επιδιώξει να «σφραγίσει» τη συμμετοχή του στον τελικό.

Κάτοχος του πανελλήνιου ρεκόρ στα 100μ. μικτής ατομικής με 51.47, επίδοση που σημείωσε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 25άρας στη Μελβούρνη το 2022, ο Βαζαίος έχει ανέβει στο βάθρο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο αγώνισμα αυτό ως εξής: 2ος στο Καζάν το 2021 και 3ος στη Νετάνια το 2021, στη Γλασκώβη το 2019 και στο Οτοπένι το 2023.

Στις γυναίκες, η Νικόλ Παυλοπούλου κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ και πέρασε στα ημιτελικά με την 16η καλύτερη επίδοση (21:16). Η 24χρονη αθλήτρια του Παλαιού Φαλήρου τερμάτισε σε 1:00.01, βελτιώνοντας το προηγούμενο ρεκόρ της, 1:01.12, το οποίο είχε πετύχει στις 2/11 σε αγώνες στο Χαλάνδρι.

Τέλος, σημειώνεται πως ο Απόστολος Παπαστάμος δεν συμμετείχε στα προκριματικά των 100μ. μικτής, παρότι ήταν δηλωμένος.