Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίστηκαν δύσπιστοι όσον αφορά στις προσπάθειες των ΗΠΑ να διαπραγματευτούν το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις σημειώσεις μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν, οι οποίες περιήλθαν σε γνώση του περιοδικού Der Spiegel.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου, αλλά φέρεται ότι ευνοεί τις απαιτήσεις της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τα αποσπάσματα (στα αγγλικά) που το περιοδικό έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Μακρόν είπε τη Δευτέρα, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τους Ευρωπαίους ομολόγους του και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι «υπάρχει κίνδυνος οι ΗΠΑ να προδώσουν την Ουκρανία στο ζήτημα των εδαφών, χωρίς να υπάρχει σαφής εγγύηση για το θέμα της ασφάλειας».

Οι Αμερικανοί «μας κοροϊδεύουν»

Ο Μερτς, σύμφωνα με το άρθρο του περιοδικού που δεν αναφέρει τις πηγές του, είπε στον Ζελένσκι «να προσέχει πολύ τις επόμενες ημέρες».

Οι Αμερικανοί «κοροϊδεύουν και εσάς και εμάς» φέρεται να είπε.

Την ίδια δυσπιστία εξέφρασε και ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ. «Δεν μπορούμε να αφήσουμε την Ουκρανία και τον Βολοντίμιρ μόνους με αυτούς τους τύπους» φέρεται να είπε αναφερόμενος στον Στιβ Γουίτκοφ, τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου, και τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον γαμπρό του Τραμπ, οι οποίοι πήγαν στη Μόσχα για διαπραγματεύσεις, στις αρχές της εβδομάδας.

«Πρέπει να προστατεύσουμε τον Βολοντίμιρ» φέρεται να είπε από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Φινλανδίας, καθώς και το ΝΑΤΟ, δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως στο αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου για κάποιο σχόλιο. Η γερμανική καγκελαρία αρνήθηκε να σχολιάσει, υπογραμμίζοντας ότι δεν ανακοινώνει το περιεχόμενο «απόρρητων συνομιλιών».

Ένας σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, ο Ντμίτρο Λίτβιν, είπε ότι «δεν σχολιάζει προβοκάτσιες».

Το Der Spiegel λέει ότι μίλησε με δύο από τους συμμετέχοντες στην τηλεφωνική επικοινωνία της Δευτέρας, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι αυτά τα αποσπάσματα αντικατοπτρίζουν πιστά τις δηλώσεις που έγιναν. Οι πηγές δεν επιθυμούσαν να κατονομαστούν, λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα της επικοινωνίας.

Τον Νοέμβριο οι ΗΠΑ παρουσίασαν ένα ειρηνευτικό σχέδιο που κρίθηκε υπερβολικά ευνοϊκό για τη Μόσχα. Η εκδοχή αυτή τροποποιήθηκε στη συνέχεια, αλλά δεν φαίνεται να έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε την Τετάρτη ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, μία ημέρα μετά την «πολύ καλή συνάντηση» που είχε ο Ρώσος πρόεδρος με τον Στιβ Γουίτκοφ. Ο τελευταίος πρόκειται να συναντηθεί αύριο στη Φλόριντα με τον Ουκρανό διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ.