Το ταξίδι της «Rare Land» συνεχίζεται με την πρόσφατη βράβευσή της στο θεσμό «Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2025». Η ταινία μικρού μήκους της Chiesi για τις Σπάνιες Παθήσεις βραβεύτηκε στον Πυλώνα «Κοινωνία» στη θεματική «Communication for Good» και αναδείχθηκε ως ένα από τα κορυφαία Sustainability Best Practices της ελληνικής αγοράς.

Η διάκριση αυτή προέκυψε από την υψηλή αξιολόγηση των ειδικών επιτροπών του QualityNet Foundation (80%) – αποτελούμενων από διακεκριμένους επιστήμονες – καθώς και από την ψήφο του ευρύτερου κοινού και του δικτύου ενεργών πολιτών (20%).

Σκοπός της πρωτοβουλίας της Chiesi Hellas, της οποίας η παραγωγή επιχορηγήθηκε από την Chiesi Global Rare Diseases σε σκηνοθεσία του κ. Ευθύμη Χατζή, είναι η αποτύπωση της πραγματικότητας και των προκλήσεων που βιώνουν οι ασθενείς με σπάνιες παθήσεις, σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους στην υγεία.

Η «Rare Land» είναι διαθέσιμη, μέσα από το κανάλι της Chiesi Hellas στο YouTube και είναι αφιερωμένη σε όσους ανθρώπους ζουν με μία σπάνια πάθηση, στις οικογένειές τους, στους φροντιστές τους και στους Συλλόγους Ασθενών. Ο προορισμός της, όμως, είναι ευρύς και αφορά όλα τα εμπλεκόμενα μέρη αναφορικά με τις σπάνιες παθήσεις, όπως είναι η πολιτεία, η επιστημονική κοινότητα, η ακαδημαϊκή κοινότητα, τα νοσηλευτικά ιδρύματα, τα κέντρα λήψης αποφάσεων για την υγεία και το φάρμακο, ρυθμιστικές αρχές κτλ.

Στην τελετή βράβευσης της ταινίας, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, το βραβείο παρέλαβαν η κα Αναστασία Τοσούνη, Head of Rare Diseases και η κα Ιωάννα Γάσια, Senior Shared Value & Sustainability Officer, της Chiesi Hellas. Η κυρία Τοσούνη ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η ταινία θα είναι επίκαιρη για όσο καιρό οι άνθρωποι που ζουν με σπάνιες παθήσεις και το υποστηρικτικό τους δίκτυο αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς τη διάγνωση και την πρόσβασή τους σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συνέβαλαν στη δημιουργία και στη διαδρομή της Rare Land».

Ο Ηλίας Πυρνοκόκης, Head of Value, Access & External Affairs της Chiesi Hellas δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την τιμητική αυτή διάκριση πρωταρχικά επειδή αναγνωρίζονται προσπάθειες ευαισθητοποίησης για τις σπάνιες παθήσεις αλλά και διότι επιβεβαιώνεται η στρατηγική βιωσιμότητας της εταιρείας. Η ταινία μεταλαμπαδεύει ένα μήνυμα ελπίδας και αναδεικνύει ότι μέσω των συνεργειών και της επένδυσης στην καινοτομία γίνεται αξιοσημείωτη προσπάθεια για την ανάπτυξη θεραπευτικών επιλογών, ώστε να ικανοποιηθούν αποτελεσματικά οι ανεκπλήρωτες ανάγκες των ασθενών».