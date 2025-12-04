Την πρόκριση για τον τελικό των 100μ. πεταλούδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο εξασφάλισε η Άννα Ντουντουνάκη, η οποία έκανε στον ημιτελικό την πιο γρήγορη κούρσα της καριέρας της και «έγραψε» πανελλήνιο ρεκόρ.

Η 30χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια πήρε τη 2η θέση στην ημιτελική σειρά στην οποία συμμετείχε με χρόνο 55,66, βελτιώνοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που η ίδια κατείχε με το 55,98 που είχε κάνει τον Δεκέμβριο του 2023, επίσης σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Η Ντουντουνάκη είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο τότε και μπορεί να ανέβει και τώρα στο βάθρο καθώς προκρίθηκε στον τελικό, ο οποίος θα γίνει την Παρασκευή (5/12), με τον 2ο καλύτερο χρόνο, πίσω μόνο από την κάτοχο του τίτλου, τη Λουίζ Χάνσον από τη Σουηδία που έκανε 55,39.

Από εκεί και πέρα, η Γεωργία Δαμασιώτη έχασε για λίγο το εισιτήριο για τον τελικό, καθώς κατετάγη 10η με 57.26, έναντι 57.18 της Πάνα Ουγκράι από την Ουγγαρία, η οποία πέρασε ως 8η. Η πρωταθλήτρια του Παλαιού Φαλήρου έχει ρεκόρ 57.12 (από πέρυσι) και η πρόκριση ήταν μέσα στις δυνατότητές της, όμως θα έχει άλλη μία -ίσως και καλύτερη- ευκαιρία στα 200μ. πεταλούδα.