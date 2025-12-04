Δύο από τους μεγαλύτερους παίκτες της Wall Street υποστηρίζουν ότι η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης απέχει πολύ από το να θεωρηθεί νέα «φούσκα». Όπως λένε η BlackRock και η Bank of America, η σημερινή άνοδος βασίζεται σε πραγματικές εταιρικές επενδύσεις, αυξημένα κέρδη και ουσιαστικά άλματα στην παραγωγικότητα – όχι στην παράλογη αισιοδοξία που σημάδεψε τη φούσκα των dot-com στις αρχές των 2000s.

«Δεν θεωρούμε χρήσιμο, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, να μιλάμε για φούσκα όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη», τόνισε ο Ζαν Μπουβέν, επικεφαλής του BlackRock Investment Institute, σε ενημέρωση με δημοσιογράφους την Τρίτη. «Θέλουμε να αποφύγουμε τις εκτιμήσεις που στηρίζονται μόνο στο παρελθόν», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι το να χαρακτηρίζεται η άνοδος της ΑΙ ως φούσκα είναι μια «ελλιπής» εικόνα, τη στιγμή που η ανάπτυξη του κλάδου εξελίσσεται συνεχώς.

Ο Μπουβέν υπογράμμισε ακόμα ότι στις σημερινές αγορές υπάρχει ένα υγιές επίπεδο σκεπτικισμού. «Ακούγονται τόσο πολλά για το ενδεχόμενο φούσκας… οι επενδυτές γνωρίζουν τον κίνδυνο», δήλωσε. «Όταν πάψει εντελώς αυτή η συζήτηση, τότε είναι που πρέπει πραγματικά να ανησυχούμε».

Η BlackRock σημειώνει ότι η έκρηξη των δαπανών στην τεχνητή νοημοσύνη είναι τόσο μεγάλη, ώστε αποτελεί πλέον από μόνη της ένα βασικό μακροοικονομικό αφήγημα. Η δυναμική και το εύρος των εταιρικών επενδύσεων, λέει, είναι αρκετά ισχυρά ώστε να διατηρήσουν την ανάπτυξη του αμερικανικού ΑΕΠ πάνω από το 2% – ένα όριο που κυριαρχεί εδώ και δεκαετίες.

Η Bank of America που σε γενικές γραμμές φαίνεται να έχει παρόμοια άποψη, εξέφρασε κάποιες αμφιβολίες για την επόμενη φάση αυτού του AI boom. «Ζούμε ένα νέο 2000; Είμαστε σε φούσκα; Όχι», είπε η Σαβίτα Σουμπραμανιάν, επικεφαλής στρατηγικής αμερικανικών μετοχών και ποσοτικής ανάλυσης, στη σχετική ενημέρωση της τράπεζας την Τρίτη. «Αλλά θα συνεχίσει η ΑΙ να ηγείται ασταμάτητα; Ούτε αυτό».

Η Σουμπραμανιάν θεωρεί ότι αυτό που ζούμε τώρα μοιάζει περισσότερο με μια φυσική ανάπαυλα παρά με την απαρχή μιας επικείμενης κατάρρευσης και κάνει λόγο για μια φάση όπου οι επενδύσεις τρέχουν πιο γρήγορα από την αύξηση των εσόδων.

Αυτό το κενό ανάμεσα στις επενδύσεις και την απόδοσή τους -ιδιαίτερα λόγω των προβλημάτων που έχουν παρατηρηθεί σε ισχύ και υποδομές- θα μπορούσε να φοβίσει τους επενδυτές βραχυπρόθεσμα.

Μέρος αυτού του κινδύνου έχει ήδη αρχίσει να εμφανίζεται στους ισολογισμούς πολλών εταιρειών, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Allie Canal. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες των κολοσσών της τεχνολογίας έχουν αυξηθεί στο 60% των λειτουργικών ταμειακών ροών τον τελευταίο χρόνο, από 30% πριν από μία δεκαετία, σύμφωνα με τα στοιχεία της τράπεζας. Σε κάθε περίπτωση παραμένουν πολύ χαμηλότερα από το ανώτατο επίπεδο του 140% κατά την περίοδο της φούσκας του dot-com.