Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για το κύπελλο Ελλάδας, την Τετάρτη (3/12), ήταν μια καλή ευκαιρία για να τα πουν ξανά από κοντά ο Ράφα Μπενίτεθ και ο Σεμπάστιαν Λέτο, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί στη Λίβερπουλ.

Ο Ισπανός ήταν ο προπονητής των «κόκκινων» όταν ο Αργεντίνος αγωνιζόταν σε αυτούς και τώρα βρέθηκαν για πρώτη φορά αντίπαλοι καθώς ο Λέτο ακολούθησε το παράδειγμα του Μπενίτεθ και έγινε και αυτός προπονητής.

Στον αγώνα του κυπέλλου, επομένως, ήταν για πρώτη φορά αντίπαλοι, με τους δυο τους να αγκαλιάζονται και να τα λένε με χαμόγελο πριν την έναρξη του παιχνιδιού, έχοντας μαζί τους και τον Σωτήρη Κυργιάκο που επίσης είχε προπονητή στη Λίβερπουλ τον Μπενίτεθ.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Λέτο ανέβασε τη σχετική φωτογραφία στο Instagram γράφοντας «Mister, τι ευχαρίστηση που σε ξαναβρίσκω», με τον Μπενίτεθ να απαντάει στη συνέχεια με δική του ανάρτηση, γράφοντας: «Τι χαρά που σε είδα».