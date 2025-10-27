Όλο και περισσότερα είναι τα στοιχεία που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας και αφορούν το διπλό φονικό που σημειώθηκε σε κάμπινγκ της Φοινικούντας. Στα χέρια της ανακρίτριας Καλαμάτας βρίσκονται πλέον τα όσα έδειξε η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Τμήμα Ανθρωποκτονιών έχει ήδη κάνει φύλλο και φτερό τουλάχιστον επτά κινητά τηλέφωνα, με τα ευρήματα να έχουν ήδη διαβιβαστεί στις ανακριτικές αρχές.

Η επεξεργασία των δεδομένων σε συνδυασμό με τις απολογίες, έχει αποκαλύψει κενά και αντιφάσεις στις καταθέσεις.

«Δεν πείθει ακόμα και ο τόπος του εγκλήματος. Πώς μπορεί να έγινε εκεί μέσα, σε έναν μικρό χώρο, να υπήρχαν τρεις άνθρωποι, να πυροβοληθεί ο ένας από αυτούς, να κυνηγηθεί ο άλλος και ο τρίτος να σώθηκε;» υπογράμμισε μιλώντας το πρωί σήμερα, Δευτέρα 27/10 στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

Ερωτηματικά για το πώς ο 22χρονος έφτασε στην Καλαμάτα

Το σημαντικότερο ερώτημα το οποίο καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές αφορά το πώς ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός του επίσης 22χρονου φερόμενου ως δράστη κατόρθωσε να φτάσει στην Καλαμάτα μετά το φονικό.

Από τη μέχρι τώρα ιχνηλάτηση της διαδρομής του 22χρονου, οι ερευνητές θεωρούν σχεδόν βέβαιο πως υπήρξε τρίτο πρόσωπο, το οποίο βοήθησε στη μεταφορά του, πιθανότατα από τον περιμετρικό της Καλαμάτας, ώστε να αποφύγει τα σημεία με κάμερες ασφαλείας.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει από την άρση των τηλεπικοινωνιών φαίνεται πως ανοίγουν τον δρόμο για την έκδοση τριών νέων ενταλμάτων σύλληψης.