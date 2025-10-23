Στην τελική ευθεία για τη λύση του μυστηρίου της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας έχουν μπει οι Αρχές.

Οι δύο φερόμενοι ως δράστες του εγκλήματος σε συνάντηση που είχαν σε καφετέρια στην Αθήνα μετά το φονικό φαίνεται να συζήτησαν το ενδεχόμενο να πάνε στην αστυνομία. Ο φερόμενος ως εκτελεστής αρνείται ότι ήταν αυτός που τράβηξε τη σκανδάλη και υποστηρίζει ότι κάποιος του τον έχει μπλέξει.

«Δεν γνωρίζω γιατί ο ανιψιός λέει ότι με αναγνώρισε. Πιστεύω ότι ο φίλος μου είχε βοήθεια και ότι το είχε σχεδιάσει με κάποιον άλλο», είπε στις Αρχές.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η στιχομυθία που είχαν οι δύο 22χρονοι μετά το έγκλημα στο κάμπιγνκ. «Δείχνουν εμένα και το μηχανάκι στα κανάλια. Θα μας βρουν. Πάνε στην αστυνομία να πεις τι έχει γίνει», λέει ο ένας.

«Μπαίνοντας στο κάμπινγκ τον έναν από αυτούς τον αναγνώρισα, τον ξέρω. Θα το φτιάξουμε, μην ανησυχείς».

