Οι σχέσεις των πρωταγωνιστών της υπόθεσης της διπλής δολοφονίας στη Μεσσηνία, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, μπαίνουν πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, ενώ οι μαρτυρίες ανθρώπων από το περιβάλλον του θύματος αποδεικνύονται ιδιαίτερα αποκαλυπτικές.

Το Live News εξασφάλισε τη μαρτυρία ενός ανθρώπου που γνώριζε καλά όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και, όπως φαίνεται, υπήρξε ίσως ο πιο κοντινός φίλος του 68χρονου επιχειρηματία. Ο μάρτυρας αυτός μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή, περιγράφοντας έναν άνθρωπο που δούλευε αδιάκοπα, σχεδόν χωρίς ανάσα.

«Έφευγε το πρωί, πήγαινε στο άλλο μαγαζί γιατί δούλευε και τη νύχτα. Όλο το απόγευμα, από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, ήταν στο κάμπινγκ. Δεν προλάβαινε ούτε ένα μπάνιο να κάνει. Δούλευε ασταμάτητα και μου έλεγε “έχω κουραστεί, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Όλοι ζητάνε κι εγώ πρέπει να τα προλάβω όλα”», ανέφερε ο μάρτυρας.

– Τι τον πίεζε τόσο πολύ; Ποιοι ήταν όλοι αυτοί που του ζητούσαν;

– «Οι δικοί του, φαντάζομαι», απάντησε.

Ο 68χρονος περιγράφεται από το περιβάλλον του ως ένας άνθρωπος δοτικός αλλά και δεσποτικός, εργατικός αλλά συνάμα συγκεντρωτικός. Οι φίλοι του τον έβλεπαν να πιέζεται, χωρίς όμως ποτέ να επιτρέπει σε άλλους να αναλάβουν ευθύνες στη δουλειά του.

«Μα δεν μπορούσε να το δουλέψει ο ανιψιός – ήταν μικρό παιδί. Ούτε ήξερε ούτε και ήθελε, έτσι όπως τον έβλεπα. Αυτός όποιον έβρισκε, του έλεγε ‘έλα να βοηθήσεις’. Είχε πάντα κάποιον επιστάτη για να προλαβαίνει και τα υπόλοιπα, γιατί έφευγε και ήταν όλη μέρα στη δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας.

Ο πυροβολισμός που τον άλλαξε

Καθοριστική στιγμή στη ζωή του 68χρονου φαίνεται πως ήταν το περιστατικό με τον πυροβολισμό που είχε δεχθεί λίγους μήνες νωρίτερα. Από τη μια προσπαθούσε να δείξει ψύχραιμος, διασκεδάζοντας τις εντυπώσεις, από την άλλη όμως αναζητούσε καταφύγιο στο κάμπινγκ, όπου ένιωθε πιο ασφαλής.

– Τι σας έλεγε για την επίθεση; – «Ανησυχούσε. Έλεγε πως πίσω από αυτόν που τον πυροβόλησε κρύβεται κάποιος με συμφέρον. Δεν ήξερε ποιος ήταν, αλλά πίστευε πως στο κάμπινγκ θα είναι ασφαλής, γιατί εκεί είχε κόσμο. Θεωρούσε ότι το περιστατικό έγινε για εκφοβισμό, όχι για να τον σκοτώσουν. Το έπαιρνε αψήφιστα, το έκανε αστείο».

Η σχέση με τον ανιψιό και οι εντάσεις

Αναπόφευκτα, η συζήτηση στρέφεται και στον ανιψιό του, που ήταν συνεταίρος στο κάμπινγκ. Αν και ο θείος του τον εμπιστευόταν, ποτέ δεν του είχε παραχωρήσει τη διαχείριση της επιχείρησης – ούτε καν για μικρό χρονικό διάστημα. Οι φίλοι του 68χρονου υποστηρίζουν πως τον θεωρούσε επιπόλαιο και απρόσεκτο.

– «Είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα ο ανιψιός. Από μικρός τα είχε όλα έτοιμα. Δεν στεναχωριόταν για τίποτα. Φερόταν αφελώς, ό,τι του έλεγες το πίστευε. Είχε μια νοοτροπία ‘εντάξει μωρέ, έχω λεφτά’. Πούλησε ένα σπίτι στην Αθήνα, του πατέρα του, για ένα τίποτα».

– Ξέρετε για τι ποσό;

– «Γύρω στα 70.000 ευρώ, κάτι τέτοιο άκουσα. Ήταν καλό παιδί, αλλά δεν ξέρω τι δρόμο διάλεξε. Δεν γίνεται να έχω απέναντί μου τον δολοφόνο ενός δικού μου ανθρώπου, να είμαι και σωματώδης και να μη του ρίξω ούτε μια».

«Μοιραία» επιλογή η παραμονή στο κάμπινγκ

Οι αποκλειστικές μαρτυρίες που παρουσιάζονται στο Live News ρίχνουν φως σε άγνωστες πτυχές της ζωής του 68χρονου, αποκαλύπτοντας έναν άνθρωπο κουρασμένο, αλλά αφοσιωμένο στη δουλειά του. Όπως φαίνεται, η απόφασή του να μείνει στο κάμπινγκ για λόγους ασφαλείας αποδείχθηκε τελικά μοιραία.