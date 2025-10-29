Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, μια υπόθεση που εξακολουθεί να συγκλονίζει το πανελλήνιο. Παρά τις έρευνες των Αρχών, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα παραμένουν σκοτεινές, ενώ το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης συνεχίζεται αμείωτο.

«Όλο το υλικό το οποίο έχει φτάσει από διάφορες απαντήσεις που ανέμεναν οι αστυνομικοί και διάφορες ενέργειες που έγιναν κατά την προανάκριση έχει δοθεί στην αρμόδια ανακρίτρια, η οποία έχει προχωρήσει παρακάτω την έρευνα. Είδαμε την προηγούμενη ημέρα ότι έχουν κληθεί μάρτυρες, έχει λάβει ολοκληρωμένες τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων, κάτι που δεν πρόλαβε ουσιαστικά να κάνει η αστυνομία σε αυτή την προανάκριση. Έχει δοθεί συμπληρωματικά όλο αυτό το υλικό, οπότε θεωρώ ότι σε περίπτωση που προκύψει οτιδήποτε, αν τελικά υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι, τις επόμενες ημέρες θα δοθεί και εντολή για να πράξουμε ανάλογα», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, δεν έχει ζητηθεί κάτι περαιτέρω από τους αστυνομικούς. Βρισκόμαστε σε συνεργασία με την ανακριτική Αρχή, σε περίπτωση που προκύψει εμπλοκή οποιουδήποτε και άλλου ατόμου, να συνδράμουμε».

«Ήταν η αγαπημένη του ανιψιά, μίλαγαν μαζί καθημερινά»

Από την πλευρά της, η Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος της ανιψιάς του 68χρονου, σημείωσε: «Την προηγούμενη Παρασκευή βρεθήκαμε στην Καλαμάτα όπου είδα όλο το σύστημα να τρέχει πάρα πολύ. Επειδή έχω χειριστεί και άλλες τέτοιες υποθέσεις, εδώ βλέπω πραγματικά πολύ γρήγορα αντανακλαστικά, κάτι το οποίο μας έχει χαροποιήσει ιδιαιτέρως, διότι είναι πολύ σημαντική μάρτυρας η εντολέας μου».

«Μην ξεχνάμε ότι ήταν η αγαπημένη του ανιψιά, με την οποία μίλαγαν μαζί (σ.σ. με το θύμα) καθημερινά, αντάλλασσαν πάρα πολλά μηνύματα. Το μόνο μας πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς το κινητό της δεν έχει κρατήσει τα μηνύματα αυτή τη στιγμή και δεν έχουμε πολύ σημαντικό υλικό. Τις επόμενες ημέρες θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνει άρση του απορρήτου του δικού της κινητού τηλεφώνου, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και με αυτόν τον τρόπο την ανακρίτρια», συμπλήρωσε η ίδια.

Στη συνέχεια, όπως είπε η Κατερίνα Φραγκάκη: «Αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που “τρέχει” η ανάκριση, η οποία θα χρειαστεί χρόνο και ο χρόνος αυτός είναι πολύ σημαντικός. Όσο πιο καλά δέσουν οι Αρχές την υπόθεση αυτή, τόσο πιο καλά θα πάνε τα πράγματα στο ακροατήριο, ώστε να μπορέσουν οι δικαστές να κάνουν αυτό που πρέπει και αυτό που εμείς θέλουμε. Εμείς θέλουμε να φανούν όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή την τραγωδία, όπου χάθηκε αυτός ο άνθρωπος (σ.σ. ο 68χρονος) αλλά και ο επιστάτης».

«Όλα τα ερωτήματα θα τα απαντήσει η ανάκριση, θα δοθούν στο δικαστήριο και θα μπορέσουν οι δικαστές να έχουν μια δίκαιη κρίση».

«Η εντολέας μου αποκλείει ότι αυτά τα δύο παιδιά ήρθαν ξαφνικά για να κάνουν ένα τέτοιο έγκλημα»

«Η εντολέας μου είχε από την πρώτη στιγμή σειρά ερωτημάτων και μου τα έθεσε. Η ίδια αποκλείει ότι μόνο αυτά τα δύο παιδιά που δεν είχαν καμία σχέση με τον θείο της -ο οποίος ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος- ήρθαν ξαφνικά για να κάνουν ένα τέτοιο έγκλημα σε έναν άνθρωπο που δεν γνώριζαν, δεν είχαν κάποια σχέση και στο τέλος δεν είχαν να αποκομίσουν και κάτι από όλο αυτό», εξήγησε η δικηγόρος της ανιψιάς του 68χρονου.

Τέλος, όπως είπε η ίδια: «Αν ήταν μια ληστεία ή ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών, θα βλέπαμε και άλλα στοιχεία τα οποία όμως τώρα δεν υπάρχουν. Το μυαλό της εντολέα μου (σ.σ. της ανιψιάς) πηγαίνει παντού, δεν θεωρεί ότι θα βρεθεί ένας ένοχος αλλά πολλοί περισσότεροι -ως ηθικοί αυτουργοί ή ως αναγκαίοι συνεργοί- και από το οικογενειακό περιβάλλον αλλά και εκτός από αυτό».