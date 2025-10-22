Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας, καθώς οι καταθέσεις των εμπλεκομένων –τόσο των δύο 22χρονων κατηγορουμένων, που βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι, όσο και μαρτύρων– φαίνεται να αποκαλύπτουν σημαντικές λεπτομέρειες για τα γεγονότα που προηγήθηκαν και ακολούθησαν την αιματηρή επίθεση.

«Θα το φτιάξουμε, ξέρω τον έναν από μέσα»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάθεση του φερόμενου ως εκτελεστή του εγκλήματος, ο οποίος περιγράφει όσα εκτυλίχθηκαν λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία, σε συνάντησή του με τον δεύτερο κατηγορούμενο, τον φερόμενο ως συνεργό του.

Σύμφωνα με την απολογία του: «Ανέβηκε στη μηχανή και μου είπε ότι έγινε μ@λ@. Στον δρόμο τσακωθήκαμε και του είπα να κατέβει. Έφυγα μόνος για Αθήνα. Τις επόμενες μέρες τον πήρα τηλέφωνο και συναντηθήκαμε σε καφέ στο κέντρο.

Του είπα: ‘Δείχνουν το μηχανάκι κι εμένα στα κανάλια. Θα μας βρουν. Πάμε στην Αστυνομία να πεις τι έχει γίνει’. Εκείνος μου απάντησε: ‘Μην αγχώνεσαι, θα δούμε τι θα κάνουμε’. Του φώναξα: ‘Πού με έχεις μπλέξει;’. Τότε μου είπε: ‘Μπαίνοντας στο κάμπινγκ, έναν από αυτούς που ήταν εκεί τον αναγνώρισα. Τον ξέρω. Θα το φτιάξουμε, μην ανησυχείς’. Του είπα: ‘Πώς θα το φτιάξουμε;’, και εκείνος μου απάντησε: ‘Ξέρω τον έναν από μέσα’».

Οι διάλογοι μεταξύ των δύο φερόμενων δραστών, όπως προκύπτει από την κατάθεση, δείχνουν όχι μόνο ψυχραιμία εκ των υστέρων, αλλά και πιθανές απόπειρες συγκάλυψης ή διασύνδεσης με κάποιο πρόσωπο εντός του κυκλώματος ή της Αστυνομίας – κάτι που αναμένεται να διερευνηθεί περαιτέρω από τις Αρχές.

Η μαρτυρία-κλειδί του ανιψιού του θύματος

Παράλληλα, πολύτιμη για την εξέλιξη της υπόθεσης χαρακτηρίζεται η συμπληρωματική κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος βρισκόταν παρών τη μοιραία νύχτα.

Ο μάρτυρας περιγράφει τη σκηνή λίγο πριν από τη δολοφονία: «Το βράδυ της δολοφονίας καθόμουν στην καρέκλα απέναντι από τον θείο μου, που βρισκόταν στο γραφείο του. Όταν αντιλήφθηκα ότι κάποιος πλησίαζε από έξω, σηκώθηκα για να αφήσω την καρέκλα ελεύθερη για τον πελάτη και κινήθηκα προς το τζάκι. Ο Βασίλης ήταν εκεί κοντά, στα ψυγεία».

Η τοποθέτησή του σχετικά με τη θέση των προσώπων στον χώρο θεωρείται κρίσιμη, καθώς ενισχύει τη σκηνή του εγκλήματος όπως έχει περιγραφεί από άλλες μαρτυρίες και από τις έρευνες των Αρχών.