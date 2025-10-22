Μετά τον Ρισόν Χολμς, νοκ άουτ για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βίρτους Μπολόνια στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague τέθηκε και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.

Νέο πρόβλημα προέκυψε για τους «πράσινους», οι οποίοι θέλουν να πάρουν την 4η συνεχόμενη νίκη στην Ιταλία προκειμένου να παραμείνουν στην κορυφή της κατάταξης, με ή χωρίς τη Χάποελ Τελ Αβίβ για συγκάτοικο.

Ο Εργκίν Αταμάν ήξερε ότι δεν θα είχε στη διάθεσή του τούς Χολμς, Λεσόρ, Σαμοντούροβ και τώρα έχασε και τον Καλαϊτζάκη, ο οποίος υπέστη κάκωση στον αγκώνα κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Τετάρτης (22/10).

Ο διεθνής γκαρντ θα μείνει εκτός δράσης για μία εβδομάδα και ξεκίνησε ήδη ειδική θεραπευτική αγωγή.