Χωρίς τον Ρισόν Χολμς, τελικά, θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός, την Παρασκευή (24/10), τη Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία για την 6η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» μοιράζονται την 1η θέση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και θέλουν να πάρουν την 4η συνεχόμενη νίκη και να παραμείνουν στην κορυφή, θα πρέπει όμως να το κάνουν χωρίς τον Αμερικανό σέντερ.

Ο Χολμς αποχώρησε στο ξεκίνημα της αναμέτρησης με τον Κολοσσό για τη Stoiximan Basket League λόγω ενοχλήσεων και τελικά αυτές παραμένουν, με συνέπεια να μην μπορεί να προπονηθεί. Ο Αμερικανός έκανε ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία την Τετάρτη (22/10), οπότε δεν θα αγωνιστεί στη Μπολόνια.

Αυτό δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα για τον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος ήξερε ότι δεν θα έχει στη διάθεσή του ούτε τούς Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, οι οποίοι συνέχισαν τα ατομικά τους προγράμματα.