Με τον διαιτητή να προκαλεί την κατάρρευσή του με τα μεγάλα λάθη που έκανε από τη στιγμή που ο Ελ Κααμπί μείωσε σε 2-1, ο Ολυμπιακός των 10 παικτών γνώρισε τελικά τη συντριβή με 6-1 από τη Μπαρτσελόνα, για την οποία πέτυχε χατ-τρικ ο Φερμίν Λόπεθ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ο αγώνας θα μπορούσε να αρχίσει με τέλειο τρόπο για τους «ερυθρόλευκους» καθώς μόλις στο 1ο λεπτό ο Ποντένσε έπιασε το σουτ εκτός περιοχής αλλά ο Σέζνι απέκρουσε εντυπωσιακά παραχωρώντας κόρνερ. Όπως και να έχει, μπορεί να μην έγινε το 0-1, ήταν όμως μια φάση που έδινε ψυχολογία στους πρωταθλητές Ελλάδας. Σε θεωρητικό επίπεδο, τουλάχιστον, γιατί λίγα λεπτά μετά τα πράγματα δυσκόλεψαν κι άλλο.

Στο 7′ οι γηπεδούχοι έφυγαν στην κόντρα, ο Λόπεθ έδωσε στον Γιαμάλ, ο Τζολάκης πρόλαβε να βγει και να τον κλείσει, η μπάλα όμως πήγε πάλι στον Λόπεθ και αυτός την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0. Από πολύ νωρίς, επομένως, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έμεινε πίσω στο σκορ και από εκεί και πέρα έπρεπε πρωτίστως να παραμείνει ψύχραιμη και έπειτα να προσπαθήσει να απειλήσει και να ψάξει την ισοφάριση.

Ο Ολυμπιακός, είναι η αλήθεια, τα έκανε και τα δύο, έχοντας μεγάλη ευκαιρία στο 20′, όταν ο Γκαρθία έκανε το σουτ εκτός περιοχής και η μπάλα κόντραρε στον Κασαδό και έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ήταν η δεύτερη καλή φάση για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι όμως στη συνέχεια στάθηκαν άτυχοι.

Στο 29′ ο Τσικίνιο, ο καλύτερος παίκτης της ομάδας από την αρχή της σεζόν, ένιωσε ενοχλήσεις και δύο λεπτά μετά αντικαταστάθηκε από τον Νασιμέντο, για να ακολουθήσει λίγα λεπτά μετά το δεύτερο γκολ των «μπλαουγκράνα», ξανά με τον Φερμίν Λόπεθ: Λάθος του Κοστίνια, ο Φερνάντεθ έδωσε στον Λόπεθ και αυτός σκόραρε ξανά για το 2-0, με το οποίο πήγαν στα αποδυτήρια οι δύο ομάδες.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Μεντιλίμπαρ έβγαλε τον Ζέλσον Μάρτινς για να βάλει τον Μουζακίτη και λίγα λεπτά μετά η ομάδα του μπήκε ξανά στο παιχνίδι. Στο 50′ ο Ελ Κααμπί με κεφαλιά, μετά τη σέντρα του Ποντένσε, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, από το VAR όμως παρενέβησαν για να δοθεί τελικά πέναλτι για χέρι του Έρικ Γκαρθία. Πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Ελ Κααμπί στο 53′ μειώνοντας σε 2-1.

Ο Ολυμπιακός ήταν ξανά… ζωντανός και ήθελε να συνεχίσει για την ισοφάριση, στα επόμενα λεπτά όμως ο διαιτητής έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο… Αρχικά, στο 57′, έδωσε 2η κίτρινη κάρτα στον Έσε που δεν έκανε καν φάουλ αφήνοντας τους Πειραιώτες με 10 παίκτες και στη συνέχεια, στο 67′, έδωσε πέναλτι για ανατροπή του Ράσφορντ από τον Τζολάκη, χωρίς όμως να υπάρχει παράβαση καθώς ο Άγγλος επιδίωξε την επαφή με τον τερματοφύλακα.

Πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Γιαμάλ στο 68′ γράφοντας το 3-1, με τον Ολυμπιακό να πρέπει να συνεχίσει με 10 παίκτες και με απίστευτα νεύρα τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στον πάγκο λόγω των διαιτητικών αποφάσεων… Το παιχνίδι, επομένως, είχε ουσιαστικά κριθεί, με τη Μπάρτσα να πετυχαίνει και 4ο γκολ στο 74′, αυτή τη φορά με τον Ράσφορντ έπειτα από φάση διαρκείας (4-1).

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν, πλέον, καταρρεύσει και η Μπαρτσελόνα… δεν χαρίστηκε και συνέχισε με στόχο να ανεβάσει κι άλλο το σκορ. Και το έκανε. Στο 76′ ο Λόπεθ με τελείωμα εντός περιοχής έκανε χατ-τρικ γράφοντας το 5-1 και αμέσως μετά, στο 79′, ο Ράσφορντ με σουτ έστειλε τη μπάλα στη γωνία του Τζολάκη για το τελικό 6-1.

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Σέζνι, Κουντέ (75′ Αραούχο), Κουμπαρσί, Γκαρσία, Μπαλντέ (75′ Μαρτίν), Κασαδό, Πέδρι (80′ Μπερνάλ), Γιαμάλ (75′ Μπάρντζι), Φερνάντεθ (59′ Ντε Γιονγκ), Λόπεθ, Ράσφορντ.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα (53′ Μπρούνο), Έσε, Γκαρθία, Μάρτινς (46′ Μουζακίτης), Τσικίνιο (31′ Νασιμέντο), Ποντένσε (78′ Ταρέμι), Ελ Κααμπί (78′ Γιάρεμτσουκ).