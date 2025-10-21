Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League και η ΠΑΕ με ανάρτησή της έκανε γνωστή τη φανέλα που θα φορέσει η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ένα βαθμό μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και τώρα καλούνται να αντιμετωπίσουν τους Καταλανούς εκτός έδρας, σε ακόμη ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.

Όπως και να έχει, ο Ολυμπιακός είναι αποφασισμένος να δώσει τον καλύτερό του εαυτό κόντρα σε ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου και όπως έγινε γνωστό, μέσω σχετικής ανάρτησης της ΠΑΕ, θα αγωνιστεί στο Μονζουίκ με τη φανέλα που φορούσε και κόντρα στην ΑΕΛ πριν λίγες μέρες.