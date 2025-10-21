Περίπου 3.500 φίλοι του Ολυμπιακού είναι στη Βαρκελώνη για το παιχνίδι με τη Μπαρτσελόνα στην 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League και έστησαν το δικό τους πάρτι έξω από το Μονζουίκ.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει σταθερά, εντός ή εκτός έδρας, τη δυναμική συμπαράσταση των οπαδών της και δεν γινόταν να μην έχουν εντυπωσιακή παρουσία και στη Βαρκελώνη.

Περίπου 3.500 φίλοι του Ολυμπιακού είναι στην ισπανική πόλη για τον αγώνα με τη Μπαρτσελόνα και ο ενθουσιασμός ήταν τεράστιος από νωρίς, όπως δείχνουν και οι εικόνες έξω από το γήπεδο.

Βίντεο που ανέβασε στα social media η ερυθρόλευκη ΠΑΕ δείχνει τους Έλληνες φιλάθλους να έχουν δημιουργήσει πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, με τους Ισπανούς να παρακολουθούν με θαυμασμό.