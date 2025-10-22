Ο Ολυμπιακός θέλει να ενισχυθεί στις θέσεις των γκαρντ με παίκτη που μπορεί να κάνει τη διαφορά και τέτοιος είναι ο Σπένσερ Ντινγουίντι, ο οποίος φερόταν να είναι κοντά στην Αναντολού Εφές αλλά τελικά μιλάει με τους «ερυθρόλευκους».

Με τον Μπάτλερ να οδεύει προς τον Ερυθρό Αστέρα, στον Πειραιά συνεχίζουν την αναζήτηση γκαρντ και όπως αναφέρουν ΜΜΕ σε Σερβία και Ισραήλ σε πρώτο πλάνο έχει έρθει ο Ντινγουίντι.

Ο 32χρονος γκαρντ έμεινε ελεύθερος από τους Σάρλοτ Χόρνετς πριν λίγες μέρες και βλέπει με καλό μάτι το ενδεχόμενο να έρθει στην Ευρώπη, με την Αναντολού Εφές να προβάλει σαν φαβορί για την απόκτησή του. Τελικά, όμως, έχουμε αλλαγή σκηνικού, με τον Ολυμπιακό να μπαίνει δυνατά στη διεκδίκηση του παίκτη.

Ο Ντινγουίντι αγωνίστηκε στο ΝΒΑ για 11 χρόνια, από το 2014 μέχρι το 2025, έχοντας κατά μέσο όρο 13 πόντους, 3 ριμπάουντ, 5,1 ασίστ, με τα ποσοστά του να είναι 48,3% στα δίποντα, 33,3% στα τρίποντα και 79,6% στις βολές.