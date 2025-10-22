Η Γαλατασαράι καθάρισε με 3-1 τη Μπόντο Γκλιμτ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League και με το ίδιο σκορ νίκησε και η Αθλέτικ Μπιλμπάο την Καραμπάγκ, η οποία είχε καταφέρει να προηγηθεί.

Στην Κωνσταντινούπολη η Γαλατά μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και άνοιξε το σκορ στο 3ο λεπτό με τον Οσιμέν, ο οποίος «χτύπησε» και στο 33′ γράφοντας το 2-0, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Στο δεύτερο και συγκεκριμένα στο 60′ ο Ακγκούν ανέβασε το σκορ στο 3-0 για τη Γαλατασαράι, με τη Μπόντο Γκλιμτ να πετυχαίνει το γκολ της τιμής στο 76′ με τον Χέλμερσεν.

Νίκη με ανατροπή η Αθλέτικ

Στο άλλο παιχνίδι που γινόταν την ίδια ώρα, η Καραμπάγκ με γκολ του Αντράντε έκανε το 0-1 στην έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο, η οποία πάντως κατάφερε να ισοφαρίσει λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 40′ με τον Γκουρουσέτα.

Στο 70′ ο Ναβάρο βρήκε δίχτυα για το 2-1 των Ισπανών, για τους οποίους σκόραρε ξανά ο Γκουρουσέτα στο 88′ διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.