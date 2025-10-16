Η καθημερινότητα μιας οικογένειας σήμερα είναι πιο digital από ποτέ. Φανταστείτε ένα τυπικό απόγευμα: το ένα παιδί παίζει online με φίλους, το άλλο κατεβάζει αρχεία για μια σχολική εργασία, η μητέρα θέλει να δει την αγαπημένη της σειρά σε streaming, ενώ ο πατέρας παρακολουθεί αγώνα σε ζωντανή μετάδοση. Το αποτέλεσμα; Καθυστερήσεις, «παγώματα» στην εικόνα, παράπονα και μικρές «συγκρούσεις» για πιο γρήγορο internet.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έρχονται να προστεθούν και οι smart συσκευές: τηλεοράσεις, ηχεία, κάμερες ασφαλείας – όλες μόνιμα συνδεδεμένες, όλες να ζητούν το δικό τους μερίδιο. Έτσι, το γρήγορο internet στο σπίτι γίνεται πια καθημερινή ανάγκη και όχι πολυτέλεια.

Απαντώντας στις ανάγκες αυτές, η Nova, μέλος της United Group, προχωρά σε μια σημαντική ενέργεια. Προσφέρει σε περισσότερους από 500.000 συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας και internet αναβάθμιση ταχυτήτων, χωρίς επιπλέον χρέωση.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, οι πελάτες της Nova έχουν τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν την υπηρεσία τους σε υψηλότερες ταχύτητες και να αποκτήσουν πρόσβαση σε μεγαλύτερες δυνατότητες συνδεσιμότητας, απολαμβάνοντας ομαλότερη εμπειρία και περισσότερη ευελιξία στη χρήση.

Αναβάθμιση ταχύτητας με απλά βήματα

Η διαδικασία αναβάθμισης είναι γρήγορη και εύκολη:

Σύνδεση στο Nova Account μέσω Αpp ή Web. Προβολή της προσωποποιημένης προσφοράς Αποδοχή της προσφοράς 24μηνη ανανέωση συμβολαίου με την αναβαθμισμένη ταχύτητα

Η προσφορά απευθύνεται σε υφιστάμενους συνδρομητές Nova σταθερής τηλεφωνίας και internet, που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, κυρίως τεχνικής φύσεως.

Μια εμπειρία digital harmony

Η Nova φροντίζει να κάνει την καθημερινότητα των συνδρομητών της πιο άνετη, με υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες συνδεσιμότητας.

Η αναβάθμιση ταχυτήτων, χωρίς επιπλέον χρέωση, εντάσσεται σε μια σειρά ενεργειών που έχει ήδη υλοποιήσει η εταιρεία: την αναβάθμιση εξοπλισμού σε WiFi 6 για τις FTTH υπηρεσίες, την πενταπλάσια αύξηση των upload ταχυτήτων στα προγράμματα FTTH, καθώς και τη διάθεση ταχυτήτων έως 3Gbps. ‘Όλες αυτές οι ενέργειες οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα: Κάθε οικογένεια μπορεί να απολαμβάνει απρόσκοπτη online εμπειρία σε μια νέα ισορροπία. Ένα πραγματικό digital harmony.