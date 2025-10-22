Οι ηγέτες της ΕΕ και της Αιγύπτου συμφώνησαν την Τρίτη στις Βρυξέλλες, κατά τη διάρκεια της πρώτης κοινής Συνόδου Κορυφής τους, στην παροχή οικονομικής βοήθειας προς την Αίγυπτο με τη μορφή δανείου ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η οικονομική βοήθεια υπό μορφή δανείου ακολουθεί τη συμφωνία «στρατηγικής εταιρικής σχέσης» που υπογράφηκε το Μάρτιο του 2024, ύψους 7,4 δισεκ. ευρώ.

Αποτελείται από 5 δισεκ. ευρώ σε δάνεια με ευνοϊκούς όρους, 1,8 δισεκ. ευρώ σε επιπρόσθετες επενδύσεις σε συνεργασία με ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 600 εκατομμύρια ευρώ σε βοήθεια για συγκεκριμένα έργα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται 200 εκατ. ευρώ για τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών.

Στην κοινή δήλωση των ηγετών επισημαίνεται πως «αναγνωρίζεται ο ρόλος της Αιγύπτου στην προώθηση της σταθερότητας μέσω ειρηνευτικών πρωτοβουλιών και προσπαθειών επίλυσης συγκρούσεων στην περιοχή.»

Η ΕΕ και η Αίγυπτος χαιρετίζουν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και το αποτέλεσμα της συνόδου για την ειρήνη στο Σαρμ ελ Σέιχ τη 13η Οκτωβρίου.

«Καλούμε όλες τις πλευρές να συνεχίσουν να εργάζονται για την εφαρμογή του σχεδίου, χαιρετίζοντας τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες της Αιγύπτου σε αυτό το θέμα», αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση.

Επιπλέον, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της ασφάλειας της Ερυθράς Θάλασσας. «Η θαλάσσια ασφάλεια και η ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να προστατεύονται στην Ερυθρά Θάλασσα, προς όφελος της διεθνούς ασφάλειας και του εμπορίου. Παράλληλα αναγνωρίζουμε τον ρόλο που διαδραματίζουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ EUNAVFOR Aspides και Atalanta σε αυτό το πλαίσιο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη περιφερειακή αστάθεια οδήγησε σε εκτροπή των οδών ναυσιπλοΐας και σε σημαντική μείωση των εσόδων για την Αίγυπτο από τη Διώρυγα του Σουέζ, επιβεβαιώνουμε την ακλόνητη δέσμευσή μας για μια ειρηνική, ασφαλή και ευημερούσα περιοχή, βασισμένη στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και της περιφερειακής συνεργασίας».

Ακόμη «η ΕΕ και η Αίγυπτος χαιρετίζουν το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο», το οποίο στοχεύει στην απελευθέρωση νέων ευκαιριών, στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και στην κοινή πορεία προς εταιρική σχέση βασισμένη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. «Μαζί θα οικοδομήσουμε την ανθεκτικότητα της περιοχής και θα δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για τους νέους, τις γυναίκες, τις μικρές επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες, ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη σταθερότητα», αναφέρεται στη δήλωση.

Για τη μετανάστευση, αναγνωρίζεται η «αυξανόμενη πολυπλοκότητα της δυναμικής της μετανάστευσης στην περιοχή, καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Αίγυπτος». Και οι δύο πλευρές επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους σε ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διακυβέρνηση της μετανάστευσης. Υπό το πρίσμα αυτής της κοινής δέσμευσης, η ΕΕ επαινεί την Αίγυπτο για τη φιλοξενία εκατομμυρίων προσφύγων και αιτούντων άσυλο και εκτιμά τη συνεχή συνεργασία με την Αίγυπτο σε αυτό το θέμα.

Η ΕΕ υπενθυμίζει την οικονομική της υποστήριξη στον τομέα της μετανάστευσης και της κινητικότητας, ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2024-2027.

Επιπλέον, και οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν στενά, με στόχο τη δημιουργία δομημένων, δίκαιων και τακτικών μεταναστευτικών οδών που θα ωφελήσουν την Αίγυπτο, τους μετανάστες και τις ευρωπαϊκές χώρες προορισμού.

Επαναλαμβάνεται η κοινή δέσμευση ΕΕ-Αιγύπτου να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια της παράτυπης μετανάστευσης. «Υπογραμμίζουμε το κοινό μας συμφέρον να συνεχίσουμε την ισχυρή συνεργασία στη διαχείριση των συνόρων για την πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης, στην έρευνα και διάσωση και στην καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης μεταναστών, καθώς και της εμπορίας ανθρώπων κατά μήκος των μεταναστευτικών οδών. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνεργασία μας για τις επιστροφές, τις επανεισδοχές και τη βιώσιμη επανένταξη κατά τρόπο αξιοπρεπή, συντονισμένο και σύμφωνο με τις εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις, μεταξύ άλλων μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, ώστε να βελτιωθεί η επικοινωνία και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα», αναφέρεται στη δήλωση.

Πηγή: ΑΠΕ