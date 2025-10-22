Κυκλοφοριακό μπλακ άουτ προκάλεσε μια νταλίκα στο κέντρο της Λαμίας, η οποία από λάθος του οδηγού βρέθηκε να κινείται προς το κέντρο της πόλης, φτάνοντας μέχρι την αρχή της οδού Όθωνος.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Χάρη στην άμεση επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων, το όχημα ακινητοποιήθηκε εγκαίρως, ενώ οι αστυνομικοί άνοιξαν τον δρόμο προκειμένου η νταλίκα να κινηθεί με την όπισθεν έως τη συμβολή με την οδό Στουρνάρα.

Στο σημείο αυτό, ο οδηγός κατάφερε να στρίψει το βαρύ όχημα και να κατευθυνθεί εκ νέου μέσω της ίδιας διαδρομής προς την οδό Παπαποστόλου. Αυτή τη φορά, με τον τράκτορα στραμμένο προς την έξοδο της πόλης, συνέχισε την πορεία του.