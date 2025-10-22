Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο Σταύρος Μπαλάσκας σχολιάζοντας την υπόθεση της διπλής δολοφονίας που έχει συνταράξει τη Μεσσηνία.

Συγκεκριμένα, μέσω της εκπομπής Live News, ο γνωστός αστυνομικός αναλυτής εξήγησε το μοτίβο της υπόθεσης καταδεικνύοντας εμμέσως πλην σαφώς τον ή τους ηθικούς αυτουργούς του εγκλήματος.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας αναφέρθηκε στα πρόσωπα που λείπουν από το παζλ που θα οδηγήσουν στην εξυχνίαση της υπόθεσης ότι ήταν «φίδια που ο 68χρονος έτρεφε στον κόρφο του», λέγοντας τους «άπληστους».

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Ο μακαρίτης που δεν είχε πειράξει κανέναν που είναι στάχτη που δεν την παίρνει κανένας. Δημιουργείται ένα μοτίβο. Ο Κώστας στον κόρφο του έτρεφε και χάιδευε κάποιο φίδι, το οποίο τελικά τον δάγκωσε. Αυτό το φίδι βρήκε ένα άλλο φίδι, έναν επιχειρηματία πχ που βρήκε δύο χρήσιμους ηλίθιους. Το φίδι ήταν καλοταϊσμένο. Ήταν άπληστο. Τα φίδια ανοίγουν τρύπες που πρέπει να καλύψουν.

Αμέσως φαίνεται ο αριθμός από τις κεραίες. Ένας άνθρωπος από το οικογενειακό περιβάλλον που ήταν άπληστος. Αυτό ήταν το μοτίβο. Μετά τις συμπληρωματικές καταθέσεις θα έχουμε εξελίξεις».