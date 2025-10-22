Ο Larry Lawton, πρώην διαρρήκτης που εξέτισε ποινή 12 ετών για ληστείες κοσμηματοπωλείων, σχολίασε την πρόσφατη διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου, επισημαίνοντας ένα «ερασιτεχνικό» λάθος που –όπως είπε– ίσως αποβεί καθοριστικό για τον εντοπισμό των δραστών.

Η ληστεία σημειώθηκε την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, όταν ομάδα αγνώστων εισέβαλε στο μουσείο χρησιμοποιώντας μηχανοκίνητη σκάλα. Παρότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί, οι δράστες κατάφεραν να εισέλθουν στον χώρο σπάζοντας τζάμια και κόβοντας μεταλλικές κατασκευές, πριν διαφύγουν με σκούτερ.

Το Λούβρο, το πιο δημοφιλές μουσείο παγκοσμίως, φιλοξενεί ανεκτίμητα έργα τέχνης και αρχαιολογικά αντικείμενα, όπως τη «Μόνα Λίζα» και την «Αφροδίτη της Μήλου». Ωστόσο, στόχος των διαρρηκτών ήταν η Γκαλερί Απόλλωνα – ένας χώρος που φιλοξενεί πολύτιμα κοσμήματα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, οι δράστες φέρονται να αφαίρεσαν εννέα αντικείμενα από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της Αυτοκράτειρας, μεταξύ των οποίων ένα κολιέ, μια καρφίτσα και άλλα πολύτιμα τεχνουργήματα.

Παρά τον θράσος και τη μελετημένη είσοδό τους, ο Lawton σημείωσε ότι η επιλογή των διαρρηκτών να προκαλέσουν τόσο θόρυβο και να διαφύγουν με εμφανή τρόπο ίσως πρόδωσε την εμπειρία τους: «Έκαναν ένα λάθος που μόνο αρχάριοι διαρρήκτες κάνουν», δήλωσε.