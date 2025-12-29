Την έναρξη της τελικής φάσης για τη δημιουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων σηματοδοτεί η δημοσίευση σήμερα (29 Δεκεμβρίου) της προκήρυξης από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου οι υποψήφιοι επενδυτές να υποβάλουν τις δεσμευτικές προσφορές τους.

Με την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου, θα προκύψει ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός και θα εκκινήσει τη λειτουργία του ο νέος φορέας, που θεωρείται κρίσιμο εργαλείο κοινωνικής και πολιτικής, καθώς υπόσχεται να παράσχει ουσιαστική στήριξη σε χιλιάδες ευάλωτους οφειλέτες.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, το ΥΠΕΘΟΟ, κατόπιν ολοκλήρωσης του 2ου Κύκλου του Διαλόγου του Διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είναι οι:

i. «Bain Capital Credit»,

ii. «Christofferson, Robb & co, LLC»,

iii. «Fortress Credit Corp.»,

iv. Resolute Cepal Greece Ανώνυμη Εταιρεία (πρόκειται για την πρώην Ένωση Εταιρειών Kaican Hellas- Beaumont Summit Financial DAC).

Οι παραπάνω υποψήφιοι, είτε οι ίδιοι είτε σε ενώσεις με άλλους οικονομικούς φορείς, δύνανται να υποβάλλουν τη δεσμευτική τους προσφορά.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών και την ανάδειξη του οριστικού Αναδόχου, ολοκληρώνεται η πολυεπίπεδη διαδικασία επιλογής του στρατηγικού επενδυτή που θα αναλάβει τη διαχείριση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων.

Στην κατεύθυνση αυτή, σύμφωνα με την ανακοίνωση, καθοριστική θεωρείται η συμμετοχή των συστημικών τραπεζών, οι οποίες ενισχύουν ενεργά το σχήμα με 100 εκατ. ευρώ, κατόπιν απευθείας συμφωνίας τους με τους υποψηφίους.

Ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων σχεδιάστηκε ως ένας μηχανισμός που δίνει «δεύτερη ευκαιρία» σε δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα να μη βγουν από το σπίτι τους. Το βασικό χαρακτηριστικό του είναι η διασφάλιση της παραμονής τους στην κύρια κατοικία τους, ακόμη και σε περιπτώσεις εκτέλεσης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

Έως την πλήρη ενεργοποίηση του φορέα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, θα παραμένει σε ισχύ το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα στήριξης ευάλωτων οφειλετών, σύμφωνα με το οποίο αναστέλλεται αμέσως η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται κρατική επιδότηση της δόσης του δανείου έως 210 ευρώ.