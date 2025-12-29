Ένα πτώμα ανέσυραν σήμερα διασώστες στην Ινδονησία κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έρευνας για τον Ισπανό προπονητή ποδοσφαίρου Φερνάντο Μαρτίν και τα παιδιά του μετά τη βύθιση του πλοιαρίου στο οποίο επέβαιναν κοντά στην ακτή δημοφιλούς τουριστικής τοποθεσίας την Παρασκευή, ανακοίνωσε η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της χώρας.

Ο Μαρτίν ήταν προπονητής της ομάδας γυναικών της Βαλένθια Β, η οποία ανακοίνωσε ότι ο ίδιος και τα τρία παιδιά του έχασαν τη ζωή τους «στο τραγικό ναυάγιο στην Ινδονησία, όπως επιβεβαιώθηκε από τις τοπικές αρχές».

Το πλοιάριο, στο οποίο επέβαινε ο Μαρτίν και η οικογένειά του, ανατράπηκε την Παρασκευή έπειτα από βλάβη στη μηχανή του στη διάρκεια κακοκαιρίας στο Στενό της νήσου Παντάρ, κοντά στην τουριστική πόλη Λαμπουάν Μπάτζο, σύμφωνα με τις αρχές.

Αυτή η τοποθεσία βρίσκεται κοντά στο Εθνικό Πάρκο Κομόντο, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, όπου συναντάται το σπάνιο είδος της μεγαλύτερης σαύρας του κόσμου, ο αποκαλούμενος δράκος του Κομόντο.

Ο Φατούρ Ραχμάν, ο επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, είπε ότι τα συνεργεία ανέσυραν το πτώμα μιας γυναίκας και ότι «υπάρχουν σοβαρές υποψίες πως πρόκειται για θύμα» του δυστυχήματος.

Οι αρχές προσπαθούν τώρα να διασφαλίσουν την ταυτοποίησή του, πρόσθεσε ο ίδιος.

Η σύζυγος του Μαρτίν και μία από τις κόρες του, καθώς και το τετραμελές πλήρωμα και ο ξεναγός τους, διασώθηκαν. Στο πλοιάριο επέβαιναν 11 άνθρωποι, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Η Ινδονησία έχει επιβάλει προσωρινή απαγόρευση στα τουριστικά σκάφη που διαπλέουν τη θαλάσσια περιοχή του Λαμπουάν Μπάτζο και των Νήσων Κομόντο, ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Τουρισμού της χώρας.

Σε άλλο περιστατικό, ένα ταχύπλοο με 21 επιβαίνοντες ανατράπηκε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην Παπούα της Ινδονησίας, με αποτέλεσμα να αγνοούνται 17 άνθρωποι και ένας να χάσει τη ζωή του, ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος τοπικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης.

Τα πλοιάρια και τα πορθμεία είναι ένα δημοφιλές μεταφορικό μέσο στην Ινδονησία, ένα αρχιπέλαγος με περισσότερα από 17.000 νησιά, και είναι συχνά τα δυστυχήματα που προκαλούνται από την κακοκαιρία και από τα πλημμελή μέτρα ασφαλείας, τα οποία συχνά επιτρέπουν την υπερφόρτωση των σκαφών.