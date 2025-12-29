Σε λίγες ημέρες (11/01), το Σαν Σίρο θα φιλοξενήσει ένα ντέρμπι με έντονο υπόβαθρο, ωστόσο η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Αντόνιο Κόντε και τον Κριστιάν Κίβου έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, με δημόσιες δηλώσεις και έμμεσες αιχμές.

Η τελευταία ανταλλαγή «βολών» άρχισε πριν από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις και συνεχίστηκε μετά το τέλος των αγώνων. Ο Κόντε άνοιξε πρώτος τον κύκλο των δηλώσεων, τονίζοντας πως «Γιουβέντους, Ίντερ και Μίλαν διαφέρουν από τις υπόλοιπες ομάδες σε επίπεδο δομής, δεύτερων ομάδων, μισθολογικού κόστους και συνολικής αξίας». Λίγες ώρες αργότερα, ο Τζουζέπε Μαρότα απάντησε με χαμόγελο, χαρακτηρίζοντας τον Κόντε «έξυπνο επικοινωνιακά» και τη Νάπολι ως το μεγάλο φαβορί. Μετά τη νίκη της Ίντερ επί της Αταλάντα και την επιστροφή στην κορυφή της βαθμολογίας, ο Κίβου έβαλε τον επίλογο: «Δεν με ενδιαφέρει τι λέγεται».

Το επόμενο επεισόδιο είναι ήδη σημειωμένο στο ημερολόγιο: 11 Ιανουαρίου, Ίντερ – Νάπολι στο Σαν Σίρο.

Η αρχή της έντασης: Πάρμα – Νάπολι

Η ρίζα αυτής της αντιπαράθεσης εντοπίζεται στις 18 Μαΐου 2025, στο παιχνίδι Πάρμα – Νάπολι στο «Ένιο Ταρντίνι», την προτελευταία αγωνιστική του περσινού πρωταθλήματος. Η Πάρμα πάλευε για την παραμονή της, η Νάπολι για τον τίτλο, ενώ την ίδια ώρα η Ίντερ αντιμετώπιζε τη Λάτσιο στο Σαν Σίρο.

Το ματς εξελίχθηκε σε θρίλερ: δοκάρια, πέναλτι που αρχικά δόθηκε και στη συνέχεια ανακλήθηκε, ένταση, σπουδαίες επεμβάσεις από τους Σουζούκι και Μερέτ, συνεχείς διαμαρτυρίες εντός κι εκτός αγωνιστικού χώρου και δύο αποβολές, μία για τον Κίβου και μία για τον Κόντε. Όλα αυτά συνέβησαν λίγο μετά την είδηση της ισοφάρισης της Λάτσιο, που προκάλεσε έντονους πανηγυρισμούς στον πάγκο της Νάπολι και ένταση με αντίπαλα στελέχη.

Το δεύτερο «κεφάλαιο» στη Νάπολη

Η συνέχεια γράφτηκε στα τέλη Οκτωβρίου, μετά τη νίκη της Νάπολι με 3-1 επί της Ίντερ. Ο Μαρότα, στις δηλώσεις του, άφησε αιχμές για τη διαιτησία, αναφέροντας πως το αμφισβητούμενο πέναλτι υπέρ της Νάπολι «καθόρισε την εξέλιξη του αγώνα». Ο Κόντε απάντησε με έντονο ύφος, τονίζοντας ότι δεν χρειάζεται «προστάτες» και πως πάντοτε υπερασπιζόταν μόνος του τη δουλειά του.

Ο Κίβου επέλεξε ξανά να μην δώσει συνέχεια, υπογραμμίζοντας πως δεν τον ενδιαφέρει η δημόσια αντιπαράθεση: «Δεν διαμαρτύρομαι και δεν θα το κάνω ποτέ. Προτιμώ να κρατώ την αξιοπρέπειά μου και να επικεντρώνομαι στο παιχνίδι. Δεν με απασχολεί η εικόνα μου ούτε να αποδείξω πόσο καλός είμαι. Οι παίκτες πρέπει να σκέφτονται μόνο το ποδόσφαιρο».

Η παράμετρος Λαουτάρο

Κατά τη διάρκεια εκείνου του αγώνα, σημειώθηκε και λεκτική ένταση ανάμεσα στον Κόντε και τον Λαουτάρο Μαρτίνες, οι οποίοι είχαν ιστορικό διαφωνιών ήδη από την κοινή τους θητεία στην Ίντερ. Μετά το ματς, ο Ιταλός τεχνικός σχολίασε με αιχμηρό αλλά συγκρατημένο τρόπο: «Ο Λαουτάρο είναι σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Σε ανθρώπινο επίπεδο, όμως, δεν είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω όσο θα ήθελα».