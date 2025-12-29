Νέες πληροφορίες από το Μεξικό αναφέρουν πως η Κρουζ Αζούλ δεν έκανε αποδεκτή την πρόταση που κατέθεσε η Ατλέτικο Μινέιρο για τον Γιώργο Γιακουμάκη. Η βραζιλιάνικη ομάδα επιχείρησε να αποκτήσει τον Έλληνα επιθετικό, ωστόσο το οικονομικό σκέλος της προσφοράς δεν ικανοποίησε τον μεξικανικό σύλλογο.

Η αγωνιστική εικόνα και η αποτελεσματικότητα του διεθνούς φορ του ΠΑΟΚ, πριν από τον πρόσφατο τραυματισμό του, έχουν στρέψει πάνω του το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων. Εκτός από την Οβιέδο, που εξετάζει την περίπτωσή του ενόψει της μάχης για παραμονή στη La Liga, στο προσκήνιο έχει μπει δυναμικά και η Ατλέτικο Μινέιρο. Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, η πρόταση που κατατέθηκε στην Κρουζ Αζούλ ανερχόταν στα 6,5 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που κρίθηκε χαμηλό.

Οι άνθρωποι της Κρουζ Αζούλ εμφανίζονται αποφασισμένοι να μη συζητήσουν την παραχώρηση του 30χρονου ποδοσφαιριστή εάν δεν ικανοποιηθούν οικονομικά, θέτοντας τον πήχη μεταξύ 7,5 και 8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σε σχετική αναφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τονίζεται πως η μεξικανική ομάδα απέρριψε την πρόταση της Ατλέτικο Μινέιρο, επιμένοντας στις υψηλότερες απαιτήσεις της για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Έλληνα επιθετικού.