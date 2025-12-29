Η ΑΕΚ, η ΕΠΟ και οι μηνύσεις

Το… παρασκήνιο έχει πάρει φωτιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο τις τελευταίες εβδομάδες και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην ΕΠΟ. Προς τα εκεί κοιτάζει και η ΑΕΚ, η οποία περιμένει να δει ποια θα είναι η αντίδραση της ομοσπονδίας σε όσα έχει πει ο Ολυμπιακός το τελευταίο διάστημα. Στην Ένωση είναι πολύ εκνευρισμένοι με την ΕΠΟ μετά την απόφασή της να προχωρήσει σε μηνύσεις και αγωγές κατά των ρεπόρτερ της ομάδας επειδή «δυναμιτίζουν το κλίμα», οπότε στη Νέα Φιλαδέλφεια αναρωτιούνται αν θα υπάρξουν αντιδράσεις και κατά των «ερυθρόλευκων» ή όχι.

Η πρώτη κιτρινόμαυρη μεταγραφή

Στη Νέα Φιλαδέλφεια, πάντως, δεν ασχολούνται μόνο με τα θέματα της ΕΠΟ αλλά και με τα δικά τους, με τις μεταγραφές που θέλουν να κάνουν. Και για τη μία έχουν ήδη προχωρήσει αρκετά οι συζητήσεις. Δεν έχει διαρρεύσει ακόμη το όνομα, οι «κιτρινόμαυροι» όμως είναι κοντά στο να κλείσουν κεντρικό αμυντικό. Δεν θα προορίζεται για βασικός, καθώς οι Μουκουντί και Ρέλβας έχουν προβάδισμα, θα είναι όμως μια αξιόπιστη λύση και θα αποτελεί μια έξτρα επιλογή για τον Νίκολιτς που έχει μόνο τον Βίντα πίσω από του δύο βασικούς. Τις προσεχείς ημέρες θα γίνουν γνωστά περισσότερα για το θέμα, οι πληροφορίες πάντως λένε ότι οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει αρκετά.

Επιχείρηση Πινέδα

Θα παραμείνω σε… κιτρινόμαυρο ρυθμό για να σημειώσω και την πολύ σημαντική ανανέωση συμβολαίου που θέλει να προχωρήσει ο Ηλιόπουλος. Και δεν αναφέρομαι στον Μάνταλο, ο οποίος θα ανανεώσει χωρίς να γίνει σίριαλ η υπόθεση, αλλά στον Πινέδα. Ο Μεξικανός χαφ είναι εκπληκτικός τη φετινή σεζόν, δεσμεύεται μέχρι το 2027 και στην ΑΕΚ σκοπεύουν να αρχίσουν προσεχώς τις συζητήσεις μαζί του με στόχο να τον δέσουν τουλάχιστον μέχρι το 2029. Για να το πετύχουν, είναι διατεθειμένοι να του κάνουν μεγάλη αύξηση προσφέροντάς του ετήσιες απολαβές που θα ξεπερνάνε τα 2 εκατ. ευρώ, κρατώντας έτσι μακριά και τις… σειρήνες από τη χώρα του.

Ανεβάζει πολύ το μπάτζετ ο Αλαφούζος

Η μεταγραφή του Κοντούρη είναι η πρώτη από τις αρκετές που θα κάνει ο Παναθηναϊκός τον Ιανουάριο, με τον Αλαφούζο να έχει δώσει τις σχετικές εγγυήσεις στον Μπενίτεθ. Οι «πράσινοι» θα προχωρήσουν σε πάρα πολλές αλλαγές στο ρόστερ τους και αυτές θα αρχίσουν άμεσα και θα συνεχιστούν το προσεχές καλοκαίρι, όταν και θα γίνει η περισσότερη δουλειά. Κανείς παίκτης, πραγματικά κανείς, δεν θα πρέπει να αισθάνεται σίγουρος για τη θέση του στην ομάδα, με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ να έχει αποφασίσει να… ματώσει οικονομικά προκειμένου να διαμορφώσει το ρόστερ με βάση τα «θέλω» του Μπενίτεθ, ο οποίος έχει καταλάβει με τους παίκτες που έχει τώρα στη διάθεσή του και με τη νοοτροπία που έχουν αυτοί, η ομάδα δεν μπορεί να πάει πουθενά…

Όλα πιθανά με Γιαννακόπουλο

Στον μπασκετικό Παναθηναϊκό δίνουν μάχη με τη γρίπη Α και έχουν μπροστά τους το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για τη Euroleague. Οι οπαδοί, όμως, περιμένουν να δουν και ποια θα είναι η αντίδραση του Γιαννακόπουλου στην επικείμενη μεταγραφή του Τζόουνς στον Ολυμπιακό. Ο αιώνιος αντίπαλος ενισχύεται σημαντικά με τον ψηλό της Παρτίζαν και τον Μόντε Μόρις, οπότε όλοι περιμένουν αντίδραση από την απέναντι πλευρά. Θα υπάρξει; Θεωρητικά η παραμονή του Γιούρτσεβεν αποκλείει κάποια νέα κίνηση, ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος με τον Γιαννακόπουλο όμως. Στο «τριφύλλι» αποφεύγουν να πουν το οτιδήποτε για μεταγραφικά, αυτό όμως μπορεί να μη σημαίνει απαραίτητα κάτι.

Βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη ο Σιάο

Ευχάριστα, τέλος, είναι τα μηνύματα για τους φίλους του Άρη καθώς ο Ρίτσαρντ Σιάο είναι διατεθειμένος να αυξήσει κατά πολύ το μπάτζετ για την επόμενη σεζόν. Η είσοδος του Μυστακίδη στον ΠΑΟΚ και το ούτως ή άλλως πολύ ανεβασμένο επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος έχουν ως αποτέλεσμα ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης να είναι έτοιμος να ξοδέψει περισσότερα, πολλά περισσότερα, από όσα υπολόγιζε για τη σεζόν 2026-27. Η ΚΑΕ έχει καθαρίσει από χρέη, η ομάδα έχει στρώσει μετά το κακό ξεκίνημά της, ο κόσμος είναι σταθερά δίπλα της, ο Σιάο έχει… φτιαχτεί με την όλη κατάσταση και τα λεφτά θα είναι περισσότερα από εδώ και πέρα.