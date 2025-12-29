Για το πώς κύλησαν τα δρομολόγια των λεωφορείων λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, μίλησε ο Σοφοκλής Φάτσιος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ (Π.Ο.Α.Υ.Σ) και ΚΤΕΛ Κηφισού.

Ο κ. Φάτσιος είπε αρχικά καλεσμένος στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ότι «δυστυχώς, ταλαιπωρήθηκαν πολλοί επιβάτες αλλά και οι οδηγοί μας και γενικότερα η διέλευση των αυτοκινήτων ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Όπως υπήρχαν και δρόμοι ακατάλληλοι εντελώς και δεν υπήρχαν ούτε πινακίδες, ούτε τίποτα. Τα GPS δεν δούλευαν εκεί καθόλου και σου έβγαζαν και λάθους δρόμους. Πολλοί μπήκαν σε χωματόδρομους μέσα και αναγκάστηκαν να γυρίσουν πάλι πίσω. Και να σκεφτείτε ότι το λεωφορείο από Αθήνα για Θεσσαλονίκη έκανε 11 ώρες».

Κληθείς να απαντήσει για την κίνηση αυτή την περίοδο λόγω των γιορτών, υπογράμμισε πως «είχε αρκετή κίνηση. Μπορώ να πω όμως, ότι από την περσινή κανένα 10% πιο κάτω. Ο κόσμος φοβόταν. Κοιτάξτε τώρα, μέσα σε 11 ώρες μια οικογένεια με παιδάκια μικρά πού να αντέξουν; Όταν κάναμε σε 5μιση ώρες τη διαδρομή αυτή για Θεσσαλονίκη. Πέραν τούτου, τα έξοδα είναι τεράστια. Ποιος θα μας πληρώσει εμάς; Υπερωρίες, καύσιμα και τυχόν ζημιές που γίνανε σε αυτοκίνητα; Δεν ενδιαφέρεται κανείς (…). Να κάνουν απεργία, δίκιο μπορεί να έχουν οι άνθρωποι. Αφήστε όμως, τον κόσμο να πάει στη δουλειά του. Τι σου χρωστάω εγώ να μου κλείσεις το δρόμο;».