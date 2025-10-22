Ένα σοβαρό περιστατικό κτηνοβασίας σημειώθηκε στην εθνική οδό Πύργου-Κυπαρισσίας, καθώς ένα σκυλί εντοπίστηκε άγρια κακοποιημένο στον πρωκτό.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Σύμφωνα με τα όσα γνωστοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Φιλοζωική Κρεστένων «Νοιάζομαι», το πρωί της Τετάρτης, γύρω στις 10:00, στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, στο ύψος του χωριού Επιτάλιο, βρέθηκε αρσενικό σκυλί σε τραγική κατάσταση, με ακατάσχετη αιμορραγία.

Όπως τόνισαν οι άνθρωποι της φιλοζωικής, στην αρχή νόμιζαν πως ο σκύλος είχε δεχθεί πυροβολισμό, ωστόσο τα όσα διαπιστώθηκαν, μετά και την εξέταση από τον κτηνίατρο ήταν πολύ χειρότερα.

Στην ανάρτηση τονίστηκε ότι «μεταφέρθηκε άμεσα στον κτηνίατρο, όπου διαπιστώθηκε ότι το ζώο είχε σοβαρό σκίσιμο στον πρωκτό, προκαλούμενο από αντικείμενο που του εισήχθη βάναυσα. Ο κτηνίατρος του έκανε 8 ράμματα. Το ζώο νοσηλεύεται και παλεύει»

Η Φιλοζωική Κρεστένων «Νοιάζομαι» έκανε γνωστό ότι ήδη έχει υποβληθεί καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα και καλεί οποινδήποτε είδε ή γνωρίζει κάτι σχετικά με το απίστευτο περιστατικό κακοποίηση, να μιλήσει.

«Αυτό που έγινε δεν είναι “απλώς” κακοποίηση ζώου. Είναι σαδιστική, εγκληματική πράξη. Και όποιος το έκανε, είναι επικίνδυνος για όλους μας. Αν γνωρίζετε κάτι, επικοινωνήστε με τις Αρχές ή στείλτε μας μήνυμα. Ένα κτήνος κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Ένα τέρας που αν δεν δίστασε να κάνει κάτι τέτοιο σε ένα ζώο, δεν θα διστάσει να το κάνει και σε έναν άνθρωπο. Ίσως σε ένα ανυπεράσπιστο παιδί. Αν γνωρίζεις κάτι και σιωπάς, είσαι συνένοχος. Κινδυνεύεις και εσύ ο ίδιος. Το καταλαβαίνεις;».