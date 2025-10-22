Η Amazon φαίνεται έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα προς ένα πλήρως αυτοματοποιημένο μέλλον.

Σύμφωνα με πρόσφατες διαρροές στρατηγικών εγγράφων, ο τεχνολογικός κολοσσός σχεδιάζει να αντικαταστήσει έως 600.000 εργαζόμενους στις ΗΠΑ με ρομπότ μέχρι το 2033 -μια κίνηση που υπόσχεται δραστική μείωση κόστους και ενίσχυση της αποδοτικότητας, αλλά ταυτόχρονα εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το μέλλον της εργασίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Amazon προχωρά σε σχέδια αυτοματοποίησης που θα επιτρέψουν στην εταιρεία να αποφύγει την πρόσληψη περισσότερων του μισού εκατομμυρίου εργαζομένων στις ΗΠΑ. Αναφερόμενη σε συνεντεύξεις και εσωτερικά έγγραφα στρατηγικής, η εφημερίδα The New York Times, σύμφωνα με το The Verge, αναφέρει ότι η Amazon ελπίζει τα ρομπότ της να αντικαταστήσουν περισσότερες από 600.000 θέσεις εργασίας που διαφορετικά θα έπρεπε να προσλάβει στις Ηνωμένες Πολιτείες έως το 2033, παρά το γεγονός ότι εκτιμά ότι θα πουλήσει περίπου διπλάσια προϊόντα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα έγγραφα δείχνουν ότι η ομάδα ρομποτικής της Amazon εργάζεται για την αυτοματοποίηση του 75% του συνόλου των λειτουργιών της εταιρείας και αναμένει να καταργήσει 160.000 θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ που διαφορετικά θα χρειάζονταν έως το 2027. Αυτό θα εξοικονομήσει περίπου 30 σεντς για κάθε προϊόν που αποθηκεύει η Amazon και παραδίδει στους πελάτες της, ενώ οι προσπάθειες αυτοματοποίησης αναμένεται να εξοικονομήσουν στην εταιρεία 12,6 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2025 έως το 2027.

Η Amazon έχει εξετάσει μέτρα για να βελτιώσει την εικόνα της ως «καλός εταιρικός πολίτης» σε προετοιμασία για την αναμενόμενη αντίδραση γύρω από την απώλεια θέσεων εργασίας, σύμφωνα με την εφημερίδα The NYT, η οποία αναφέρει ότι η εταιρεία εξέτασε το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε κοινοτικά έργα και να αποφύγει όρους όπως «αυτοματοποίηση» και «τεχνητή νοημοσύνη». Αντ’ αυτού, διερευνήθηκαν πιο ασαφείς όροι όπως «προηγμένη τεχνολογία» και η χρήση του όρου «cobot» για ρομπότ που συνεργάζονται με ανθρώπους.

Σε δήλωση προς το The Verge, η εκπρόσωπος της Amazon Kelly Nantel είπε ότι τα έγγραφα που διέρρευσαν αντικατοπτρίζουν την άποψη μιας μόνο ομάδας και δεν αντιπροσωπεύουν τη συνολική στρατηγική πρόσληψης της εταιρείας «τώρα ή στο μέλλον».

«Τα διαρρεύσαντα έγγραφα συχνά παρουσιάζουν μια ελλιπή και παραπλανητική εικόνα των σχεδίων μας, και αυτό ισχύει και στην περίπτωση αυτή. Στην κουλτούρα της γραπτής αφήγησης που ακολουθούμε, χιλιάδες έγγραφα κυκλοφορούν σε όλη την εταιρεία ανά πάσα στιγμή, το καθένα με διαφορετικό βαθμό ακρίβειας και επικαιρότητας», δήλωσε η Nantel. «Προχωράμε ενεργά σε προσλήψεις σε εγκαταστάσεις λειτουργίας σε όλη τη χώρα και πρόσφατα ανακοινώσαμε σχέδια για την κάλυψη 250.000 θέσεων για την περίοδο των εορτών».

Η Amazon δήλωσε στην εφημερίδα The NYT ότι τα στελέχη της δεν έχουν λάβει οδηγίες να αποφεύγουν τη χρήση ορισμένων όρων όταν αναφέρονται στη ρομποτική και ότι η συμμετοχή της κοινότητας δεν έχει καμία σχέση με τα σχέδια αυτοματοποίησης της εταιρείας.

«Κανείς άλλος δεν έχει το ίδιο κίνητρο με την Amazon να βρει τον τρόπο αυτοματοποίησης. Μόλις καταλάβουν πώς να το κάνουν αυτό με κερδοφόρο τρόπο, θα εξαπλωθεί και σε άλλους», δήλωσε ο Daron Acemoglu, νικητής του βραβείου Νόμπελ οικονομικών επιστημών πέρυσι, στην εφημερίδα The NYT. Προσθέτοντας ότι αν η Amazon επιτύχει τον στόχο της αυτοματοποίησης, «ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στις Ηνωμένες Πολιτείες θα γίνει καθαρός καταστροφέας θέσεων εργασίας, όχι καθαρός δημιουργός θέσεων εργασίας».