Το Περιστέρι δεν είχε απολύτως κανένα πρόβλημα κόντρα στην Κουταΐσι όπως δείχνει και το τελικό 102-67, παίρνοντας εύκολα τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμους αγώνες στον όμιλο του FIBA Europe Cup.

Η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι πολύ μεγάλη και φάνηκε από νωρίς, με το Περιστέρι να προηγείται με 26-10 στο 7′ και να μη χαλαρώνει καθόλου στη συνέχεια, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στο +22 (49-27) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου έκανε ό,τι ήθελε και στη συνέχεια του παιχνιδιού, με τη διαφορά μάλιστα να ανεβαίνει και στους 39 πόντους (95-56) στο 35′, για να έρθει τελικά η νίκη με σκορ 102-67.

Ο Φαν Τούμπεργκεν με 13 πόντους και 11 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος για το Περιστέρι, με τον Ξανθόπουλο να δίνει χρόνο συμμετοχής και στους νεαρούς Παπαγεωργίου (18 ετών) και Θωμάκο (17 ετών).

Τα δεκάλεπτα: 30-19, 49-27, 76-46, 102-67

Περιστέρι (Ξανθόπουλος): Νίκολς 13 (3), Καρντένας 4, Τούμπεργκεν 13, Πέιν 12, Ιτούνας 8 (2), Μουράτος 6, Άμπερκρομπι 15 (2), Κακλαμανάκης 12, Χάρις 12 (2), Γιάνκοβιτς 4, Παπαγεωργίου 3 (1).

Κουταΐσι (Τουγκούσι): Μπερεκασβίλι 9, Καβταράτζε 4, Μπρόουνινγκ 11 (1), Σοσέλια 3, Μπόικιν 18 (4), Αλαβίτζε 10, Τσεϊσβίλι 6 (1), Ντβαλισβίλι 2, Νταρμπαϊτζε 4.