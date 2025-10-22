Με γκολ του Μπέλιγχαμ η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με 1-0 τη Γιουβέντους στο ντέρμπι της Τετάρτης (22/10) για την 3η αγωνιστική του Champions League, την ίδια ώρα που η Τσέλσι συνέτριβε με 5-1 τον Άγιαξ εντός έδρας και η Λίβερπουλ με 5-1 την Άιντραχτ στη Φρανκφούρτη.

Στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου διεξήχθη ένα από τα παραδοσιακά ευρωπαϊκά ντέρμπι, με τη Ρεάλ να είναι το φαβορί καθώς είναι σε καλύτερη κατάσταση από τη Γιούβε. Οι Ιταλοί, πάντως, είχαν ευκαιρίες για να προηγηθούν, με κορυφαία το τετ α τετ του Βλάχοβιτς στο 50′, δεν το έκαναν όμως και η… τιμωρία ήρθε στο 57′, όταν ο Βινίσιους σημάδεψε το δοκάρι για να κάνει το 1-0 στην επαναφορά ο Μπέλιγχαμ.

Η «βασίλισσα» έκανε, έτσι, το 3×3, ενώ στα υπόλοιπα παιχνίδια ξεχώρισαν οι μεγάλες νίκες των Τσέλσι και Λίβερπουλ. Οι Λονδρέζοι διέσυραν με 5-1 τον Άγιαξ στο Στάμφορντ Μπριτζ ενώ οι «κόκκινοι» έκαναν περίπατο επικρατώντας με το ίδιο σκορ της Άιντραχτ στη Φρανκφούρτη, με τους Γερμανούς μάλιστα να έχουν προηγηθεί.

Από εκεί και πέρα, η Μπάγερν Μονάχου καθάρισε εύκολα με την 4-0 την Κλαμπ Μπριζ, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έκανε την ανατροπή κόντρα στη Μαρσέιγ παίρνοντας τη νίκη με 2-1 ενώ οι αγώνες Μονακό – Τότεναμ και Αταλάντα – Σλάβια Πράγας έμειναν στο 0-0.

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (22/10)

Αθλέτικ Κλαμπ – Καραμπάγκ 3-1

Γαλατασαράι – Μπόντο Γκλιμτ 3-1

Μονακό – Τότεναμ 0-0

Αταλάντα – Σλάβια Πράγας 0-0

Μπάγερν Μονάχου – Κλαμπ Μπριζ 4-0

Τσέλσι – Άγιαξ 5-1

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λίβερπουλ 1-5

Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους 1-0

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μαρσέιγ 2-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (3 αγωνιστικές)