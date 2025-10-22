«Η υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ευλογιά των αιγοπροβάτων ρίχνουν βαριά τη σκιά τους πάνω στον πρωτογενή τομέα τους τελευταίους μήνες. Μας υποχρεώνουν να κοιταχτούμε στο συλλογικό μας καθρέφτη και να προχωρήσουμε μπροστά αφήνοντας οριστικά πίσω μας τις παθογένειες δεκαετιών. Είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε προχωρώντας δυναμικά στην εξυγίανση του μηχανισμού αγροτικών ενισχύσεων και τη στήριξη κάθε μονάδας που πλήττεται από ζωονόσους»: το μήνυμα αυτό έστειλε ο υπουργός Επικρατείας ‘Ακης Σκέρτσος, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στο 3ο Συνέδριο για τον αγροτοδιατροφικό τομέα που διοργανώθηκε από το Cantina Academy και την ιστοσελίδα protothema.gr στην Καλαμάτα.

Σε σχετική ανάρτηση που έκανε ο υπουργός Επικρατείας, συνοψίζοντας και την ομιλία του στο Συνέδριο, διερωτάται ταυτοχρόνως αν «είναι, όμως, όλα μαύρα στην αγροτική, κτηνοτροφική και αλιευτική παραγωγή από το 2019 έως σήμερα, όπως διατείνεται η αντιπολίτευση;

Η απάντηση είναι πως όχι. Παρά τα προβλήματα, υπάρχει ταυτόχρονα σαφής πρόοδος σε 3 δείκτες που θεωρούνται κρίσιμοι για τον παραγωγικό μετασχηματισμό του πρωτογενούς τομέα. Αναφέρομαι στην εξωστρέφεια της αγροτικής μας παραγωγής, την ηλικιακή ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού και την αύξηση των συνεταιριστικών σχημάτων που οδηγούν σε οικονομίες κλίμακας, μεγαλύτερη τυποποίηση και καινοτομία.

Η αλλαγή αυτή συνέβη από μόνη της; Και πάλι όχι.

Η πρόοδος στους δείκτες αυτούς προέρχεται ενδεικτικά από την αλλαγή της φορολογικής πολιτικής, τη μείωση φόρων και εισφορών στο εισόδημα επιχειρήσεων και αγροτών, τη μειωμένη φορολογία κατά 50% υπέρ των συνεταιριστικών σχημάτων, τη σταθεροποίηση σε χαμηλά επίπεδα του ενεργειακού κόστους για 10 χρόνια χάρη στο ειδικό πρόγραμμα ΓΑΙΑ, τη μείωση του ΦΠΑ σε κρίσιμες για τους αγρότες κατηγορίες, την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο».

Λεπτομερέστερα οι κυβερνητικές πολιτικές έχουν φέρει τα πιο κάτω αποτελέσματα:

«* Η Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια καταγράφει, πλέον, εμπορικό πλεόνασμα στα αγροτικά προϊόντα. Δηλαδή, εξάγουμε περισσότερα αγροτικά προϊόντα από όσα εισάγουμε.

2019: οι εξαγωγές ελληνικών αγροτικών προϊόντων ανήλθαν στα 6,6 δισεκ. ευρώ.

2024: οι εξαγωγές ελληνικών αγροτικών προϊόντων ανήλθαν στα 11,27 δισεκ. ευρώ.

Σημειώθηκε δηλαδή αύξηση εξαγωγών κατά 70% στην πενταετία και εμπορικό πλεόνασμα για 5η συνεχή χρονιά.

Το 2019 οι εισαγωγές ήταν περισσότερες από τις εξαγωγές κατά 730 εκ. ευρώ.

Αύξηση των νέων αγροτών κατά 37.500.

2019: Οι αγρότες έως 39 ετών ήταν το 20% του αγροτικού πληθυσμού.

2024: οι αγρότες έως 39 ετών αυξήθηκαν στο 24% του αγροτικού πληθυσμού.

Το σύνολο των απασχολουμένων στον αγροτικό τομέα αυξήθηκε κατά 17% ενώ ειδικότερα οι απασχολούμενοι έως 39 ετών έφτασαν τους 110 χιλιάδες σημειώνοντας διπλάσια αύξηση από τις υπόλοιπες ηλικίες.

Αύξηση των συνεταιρισμών κατά 34%

2019: 819 συνεταιρισμοί

2024: 1.100 συνεταιρισμοί

Είναι σημαντικό όμως να καταλάβουμε καλύτερα και σε επίπεδο προϊόντων το εξαγωγικό άλμα που έχουν κάνει τα ελληνικά αγροτοδιατροφικά προϊόντα τα τελευταία χρόνια.

Οι παραγωγοί ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων έχουν αυξήσει τις εξαγωγές τους κατά >100%, από 706 εκ. ευρώ το 2019 σε 1,47 δισεκ. ευρώ το 2024.

Οι παραγωγοί ελληνικών δημητριακών έχουν αυξήσει τις εξαγωγές τους κατά 115% από 421 εκ. ευρώ το 2019 σε 907 εκ. ευρώ το 2024.

Οι παραγωγοί ελληνικών φρούτων και λαχανικών έχουν αυξήσει τις εξαγωγές τους κατά 64% από 2,18 δισεκ. ευρώ το 2019 σε 3,58 δισεκ. το 2024.

Οι παραγωγοί ελληνικών ποτών αύξησαν τις εξαγωγές τους κατά 54% από 230 εκ. ευρώ το 2019 σε 355 εκ. ευρώ το 2024.

Οι αλιείς ελληνικών ψαριών και ιχθυοκαλλιεργητές έχουν αυξήσει τις εξαγωγές τους κατά 48% από 684 εκ. ευρώ το 2019 σε 1,01 δισεκ. ευρώ το 2024.

Οι κατηγορίες με τις αυξήσεις των εξαγωγών είναι αρκετές και αυτό μαρτυρά ότι ο ελληνικός αγροτοδιατροφικός τομέας γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικός στις διεθνείς αγορές».

Εν κατακλείδι, «είναι ειδυλλιακή, επομένως, η εικόνα στον πρωτογενή τομέα; Όχι βέβαια. Υπάρχουν ακόμη σοβαρά ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν προκειμένου να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα των καλλιεργειών και των μονάδων παραγωγής, την κατάρτιση των αγροτών και κτηνοτρόφων μας, και – πολύ σημαντικό – τη βιώσιμη διαχείριση του πιο πολύτιμου πόρου, δηλαδή των υδάτων.

Ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται σε μια διαδικασία μετασχηματισμού που δεν ολοκληρώνεται από τη μια μέρα στην άλλη αλλά συμβαίνει με σταθερά βήματα από το 2019 και μετά. Γι’ αυτό και δεν χρειάζεται ούτε ισοπέδωση και μηδενισμός αλλά ούτε και εξωραϊσμός διαχρονικών προβλημάτων που πρέπει να διορθωθούν», επισημαίνει κλείνοντας ο υπουργός Επικρατείας.