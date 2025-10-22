Ανάμεσα σε παγωμένα τοπία, πολύχρωμα σπίτια και το μαγικό Βόρειο Σέλας, το Ρέικιαβικ δεν ξεχωρίζει μόνο για την ομορφιά του αλλά και για την αίσθηση ασφάλειας που προσφέρει.

Η πρωτεύουσα της Ισλανδίας ανακηρύχθηκε, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η ασφαλέστερη πόλη στον κόσμο, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Berkshire Hathaway Travel Protection -και οι λόγοι είναι πολλοί για να τη βάλετε στη λίστα των επόμενων προορισμών σας.

Όπως αναφέρει το Travel + Leisure, στο Ρέικιαβικ, η εταιρεία διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε ούτε μία γειτονιά που να μην θεωρείται «εξαιρετικά ασφαλής».

«Με την παγκόσμια αβεβαιότητα και τα θέματα ασφάλειας να βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων φέτος, οι ταξιδιώτες είναι πιο προσεκτικοί από ποτέ όσον αφορά τον προορισμό που επιλέγουν να εξερευνήσουν», δήλωσε στο T+L η Carol Mueller, επικεφαλής μάρκετινγκ της Berkshire Hathaway Travel Protection. «Η ετήσια έκθεσή μας όχι μόνο επισημαίνει τους προορισμούς που οι ταξιδιώτες θεωρούν ως τους ασφαλέστερους, αλλά αποτελεί και μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τον σχεδιασμό ταξιδιών με σιγουριά».

Το Ρέικιαβικ, γνωστό για την απίστευτη τοπική κουζίνα, την πολύχρωμη αρχιτεκτονική και την εύκολη πρόσβαση στα πολλά φυσικά θαύματα της Ισλανδίας, κατέλαβε, επίσης, την πρώτη θέση στην έκθεση του περασμένου έτους. Και ενώ οι δρόμοι από μόνοι τους δεν αποτελούν απειλή, η έκθεση διαπίστωσε ότι οι ταξιδιώτες πρέπει να προσέχουν την ηφαιστειακή δραστηριότητα στην περιοχή γύρω από την πόλη.

Πέρα από το Ρέικιαβικ, η Κοπεγχάγη αναδείχθηκε στη δεύτερη θέση της λίστας, με την έκθεση να χαρακτηρίζει την πρωτεύουσα της Δανίας «πιο κοσμοπολίτικη» από το Ρέικιαβικ, αλλά ανέφερε ότι εξακολουθεί να «αποπνέει μια αίσθηση ζεστασιάς και άνεσης». Το μόνο μέρος της Κοπεγχάγης που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στους τουρίστες, σύμφωνα με την Berkshire Hathaway, είναι η αυτόνομη ζώνη της Christiania, όπου η εταιρεία ανέφερε ότι απαγορεύεται η φωτογράφιση και ότι οι επισκέπτες έχουν πέσει θύματα ληστείας όταν έβγαζαν φωτογραφίες.

Η Ζυρίχη κατέλαβε την τρίτη θέση στη λίστα (αφού δεν είχε συμπεριληφθεί καθόλου στη λίστα του 2024), ακολουθούμενη από το Άμστερνταμ και τη Χονολουλού, που συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα. Η επίδοση αυτή ήταν εντυπωσιακή για την πόλη της Χαβάης, που ανέβηκε από την 13η θέση πέρυσι, και κέρδισε επαίνους για το χαμηλό ποσοστό ιδιοκτησίας αυτοκινήτων ανά κάτοικο, καθώς και για την απομακρυσμένη γεωγραφική της θέση».

Όσον αφορά την αίσθηση ασφάλειας σε ολόκληρη τη χώρα, η Ολλανδία κατέλαβε την πρώτη θέση, ακολουθούμενη από την Αυστραλία και την Αυστρία.

Δείτε την ολοκληρωμένη λίστα με τις 15 ασφαλέστερες πόλεις στον κόσμο, σύμφωνα με την Berkshire Hathaway Travel Protection.