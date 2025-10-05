Η αλήθεια είναι πως την Ελβετία την έχουμε στο μυαλό μας ως έναν ακριβό προορισμό – που είναι – και δεν θα την επιλέγαμε εύκολα για ένα ταξίδι στο εξωτερικό, ειδικά όταν δεν το επιτρέπουν τα οικονομικά μας.

Ωστόσο, είναι μια εξαιρετικά όμορφη χώρα, με ακόμη ωραιότερες πόλεις που αξίζει κάποια στιγμή να την επισκεφτεί κανείς. Και μία από τις πόλεις της Ελβετίας που αξίζει να επισκεφτείτε, είναι η Ζυρίχη, η μεγαλύτερη και ωραιότερη πόλη της. Χτισμένη ανάμεσα στις δύο όχθες του ποταμού Λίματ με φόντο τις επιβλητικές Άλπεις, είναι σίγουρο ότι θα σας εντυπωσιάσει με τη γραφικότητά της.

Η Ζυρίχη συνδυάζει λιθόστρωτα δρομάκια, παμπάλαιους οίκους ωρολογοποιίας και «ναούς» της ελβετικής σοκολατοποιίας. Αξίζει να περπατήσει κανείς στην Παλιά Πόλη με τα αρχοντικά κτίρια και τους επιβλητικούς καθεδρικούς ναούς και τα γραφικά καφέ. Ακόμη, να επισκεφθεί το μουσείο Rietberg, το Landesmuseum, το Εθνικό Μουσείο της Ελβετίας, ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ιστορίας, και την γκαλερί τέχνης Kunsthaus, που στεγάζει μια από τις σημαντικότερες συλλογές της Ελβετίας και της Ευρώπης.

Ο ναός Grossmünster χρονολογείται από το 1100 και αποτελεί ορόσημο της πόλης με τα δίδυμα καμπαναριά του. Το Μουσείο Ρολογιών Ζυρίχης Beyer ξεδιπλώνει την ιστορία των ρολογιών από το 1.400 π.Χ. ως σήμερα και φιλοξενεί αρχαίες κλεψύδρες, ρολόγια τσέπης, εκκρεμή, επιτραπέζια και εξαιρετικά σπάνια κι εύθραυστα ρολόγια quartz. Στα must της επίσκεψης στη Ζυρίχη είναι μία βόλτα με πλοιάριο στα νερά της λίμνης. Στην όχθη της βρίσκεται και ο Κινέζικος Κήπος, ένα κομψοτέχνημα αρχιτεκτονικής κήπων με μια λιμνούλα στο κέντρο και ένα μικρό παλάτι.

