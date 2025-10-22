Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι ακύρωσε την προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς δεν του φαινόταν σωστή. «Δεν μου φαινόταν ότι θα φτάναμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε, οπότε το ακύρωσα. Αλλά θα το κάνουμε στο μέλλον» τόνισε.

Όπως τόνισε, οι συνομιλίες του με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι «καλές», αλλά τελικά «δεν οδηγούν πουθενά».

«Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντιμίρ, έχουμε καλές συνομιλίες, αλλά τελικά δεν οδηγούν πουθενά», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, καθισμένος δίπλα στον επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούττε.

Παράλληλα, ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα οι νέες κυρώσεις κατά του ρωσικού πετρελαίου, που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη, να μην χρειαστεί να παραμείνουν σε ισχύ για μεγάλο χρονικό διάστημα.