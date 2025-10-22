Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις που στοχεύουν στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, τη Rosneft και τη Lukoil, σε μια προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα για διαπραγματεύσεις ειρήνης στην Ουκρανία.

«Απλώς ένιωσα ότι ήρθε η ώρα. Περιμέναμε πολύ καιρό», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, μετά από συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για να συζητήσουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Η ανακοίνωση έγινε μία μέρα αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι η προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν θα αναβληθεί επ’ αόριστον.

Νωρίτερα την Τετάρτη, η Ρωσία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Ουκρανίας, που στοίχισε τη ζωή τουλάχιστον σε επτά ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων παιδιών.

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ανακοίνωσε τις κυρώσεις, υπογραμμίζοντας ότι κρίνονται απαραίτητες λόγω της «άρνησης του Πούτιν να τερματίσει αυτόν τον ανόητο πόλεμο».

«Τώρα είναι η ώρα να σταματήσει η σφαγή και να υπάρξει άμεση εκεχειρία», δήλωσε ο Μπέσεντ, προσθέτοντας ότι το γραφείο του «θα λάβει περαιτέρω μέτρα, αν χρειαστεί, για να υποστηρίξει την προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ να τερματιστεί ακόμη ένας πόλεμος».

Μιλώντας δίπλα στον Ρούτε στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ ερωτήθηκε για το χρόνο ανακοίνωσης των νέων κυρώσεων.

Απάντησε ότι οι κυρώσεις θα βοηθήσουν να πειστεί η Ρωσία να σταματήσει τις μάχες, χαρακτηρίζοντας το πακέτο κυρώσεων «τεράστιο».

Η κίνηση αυτή έρχεται μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση αντίστοιχων κυρώσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά της Rosneft και της Lukoil.

Οι δύο ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες εξάγουν 3,1 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως. Η Rosneft είναι υπεύθυνη για σχεδόν το ήμισυ της ρωσικής παραγωγής πετρελαίου, που αντιστοιχεί στο 6% της παγκόσμιας παραγωγής, σύμφωνα με εκτιμήσεις της βρετανικής κυβέρνησης.

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο Μπέσεντ δήλωσε στο Fox News ότι ο Τραμπ ήταν απογοητευμένος από την πρόοδο των συνομιλιών και κατηγόρησε τον Πούτιν για έλλειψη ειλικρίνειας.

«Ο Πρόεδρος Πούτιν δεν προσήλθε στο τραπέζι με ειλικρινή και ευθύ τρόπο, όπως ελπίζαμε», είπε ο Μπέσεντ στον σταθμό.

Νωρίτερα φέτος, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει άμεσες κυρώσεις σε μεγάλες ρωσικές ενεργειακές εταιρείες, όπως οι Gazprom Neft και Surgutneftegas.

Βουλευτές των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων Ρεπουμπλικάνων, αναμένουν το «πράσινο φως» από τον Λευκό Οίκο για να ψηφίσουν νομοσχέδιο που θα επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις στη Ρωσία και θα στοχεύει και χώρες που αγοράζουν πετρέλαιο από το Κρεμλίνο.