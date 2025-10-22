Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέψευσε δημοσίευμα της Wall Street Journal που υποστήριζε ότι η κυβέρνησή του είχε εγκρίνει τη χρήση από την Ουκρανία πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς για επιθέσεις εντός της Ρωσίας. Το δημοσίευμα επικαλείτο Αμερικανούς αξιωματούχους, οι οποίοι ανέφεραν ότι νωρίτερα μέσα στον μήνα είχαν αρθεί περιορισμοί στη χρήση δυτικών όπλων από το Κίεβο.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε την είδηση «FAKE NEWS», υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ «δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς τους πυραύλους» ούτε με τις αποφάσεις της Ουκρανίας για τη χρήση τους.

The Wall Street Journal story on the U.S.A.’s approval of Ukraine being allowed to use long range missiles deep into Russia is FAKE NEWS! The U.S. has nothing to do with those missiles, wherever they may come from, or what Ukraine does with them!



(TS: 22 Oct 16:24 ET)​​​‍​​‌‍​​‌… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 22, 2025

Σύμφωνα με τη WSJ, η Ουκρανία χρησιμοποίησε πρόσφατα βρετανικής προέλευσης πυραύλους Storm Shadow για να πλήξει εργοστάσιο εκρηκτικών στο Μπριάνσκ της Ρωσίας. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η αρμοδιότητα έγκρισης τέτοιων επιθέσεων μεταφέρθηκε από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στον στρατηγό Άλεξους Γκρίνκεβιτς, ανώτατο διοικητή των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η αλλαγή πολιτικής επιτρέπει στην Ουκρανία να πραγματοποιεί περισσότερες διασυνοριακές επιθέσεις με πυραύλους που βασίζονται σε αμερικανικά δεδομένα στόχευσης.

Ο Λευκός Οίκος τόνισε ότι ο Τραμπ επικεντρώνεται στην πίεση προς τη Ρωσία για ειρηνευτικές συνομιλίες και επανέλαβε ότι έχει διαπραγματευθεί συμφωνία αγοράς όπλων με το ΝΑΤΟ.