Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Τετάρτη ότι η πρόταση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για παύση των συγκρούσεων ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία στις τρέχουσες γραμμές του μετώπου αποτελεί «έναν καλό συμβιβασμό».

Ωστόσο, ο Ζελένσκι, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία σε σκανδιναβικές χώρες, εξέφρασε αμφιβολίες ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα στηρίξει αυτήν την πρόταση.

Η τοποθέτησή του έρχεται μετά από διπλωματικές πιέσεις του προέδρου Τραμπ, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε στον Ζελένσκι κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα ότι «δεν έχει άλλες επιλογές» και πρέπει να συμφωνήσει με τους όρους της Ρωσίας για να τερματιστεί ο πόλεμος.