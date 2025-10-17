Μετά τη συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social.

«Η συνάντηση με τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι της Ουκρανίας ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και φιλική, αλλά του είπα, όπως επίσης και στον Πρόεδρο Πούτιν, ότι είναι καιρός να σταματήσουν οι σκοτωμοί και να γίνει μια συμφωνία», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Έχει χυθεί αρκετό αίμα, με τα σύνορα να καθορίζονται από τον πόλεμο και το θάρρος. Πρέπει να σταματήσουν εκεί που είναι. Ας διεκδικήσουν και οι δύο τη νίκη, ας το αποφασίσει η Ιστορία. Όχι άλλοι πυροβολισμοί, όχι άλλο Θάνατο, όχι άλλα τεράστια και αβάσταχτα ποσά χρημάτων που ξοδεύονται. Αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν θα είχε ποτέ ξεκινήσει αν ήμουν Πρόεδρος. Χιλιάδες άνθρωποι σφάζονται κάθε εβδομάδα. Όχι άλλο, πηγαίνετε σπίτι στις οικογένειές σας με ειρήνη», πρόσθεσε στη συνέχεια.