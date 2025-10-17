Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για πρώτη φορά από τη στιγμή που η Ρωσία εισέβαλε στη χώρα του εμφανίστηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο η Ουκρανία να παραχωρήσει τα εδάφη που κατέλαβε ο ρωσικός στρατός.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ και μετά τη συζήτηση που είχαν κεκλεισμένων των θυρών και κατόπιν επικοινωνίας με τουλάχιστον τέσσερις Ευρωπαίους ηγέτες, προχώρησε σε δηλώσεις έξω από τον Λευκό Οίκο.

Οι ερωτήσεις έπεσαν «βροχή» από τους δημοσιογράφους με τον Ζελένσκι να έρχεται μερικές φορές σε αμηχανία και να τονίζει πως πρέπει να φύγει, ωστόσο έδωσε αρκετές απαντήσεις.

Σχολιάζοντας το περιεχόμενο της συζήτησης με τον Αμερικανό ομόλογό του και αν η Ουκρανία θα λάβει πυραύλους Τόμαχοκ, δήλωσε ότι «συζητήσαμε για όπλα, αλλά δεν θα κάνουμε κάποια δημόσια ανακοίνωση για αυτό. Κανείς δεν θέλει κλιμάκωση από τη μεριά των ΗΠΑ… Μιλήσαμε για τη Βουδαπέστη. Καταλαβαίνουμε όλα τα στοιχεία από τη Ρωσία, δεν είναι κάτι καινούργιο».

Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στο αν η Ουκρανία είναι πρόθυμη να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία, είτε πρόκειται για εκείνα που προσαρτήθηκαν το 2014, είτε για εκείνα που κατέλαβε ο ρωσικός στρατός από το 2022 έως και σήμερα.

«Πολύ ευαίσθητη και δύσκολη η ερώτηση για τα εδάφη. Πραγματικά, θέλουν να κατακτήσουν τα πάντα, αλλά πριν υπάρξει εκεχειρία, θέλουν μια συμφωνία», είπε στους δημοσιογράφους.

«Ο Πούτιν με μισεί πάρα πολύ. Κοιτάξτε… Να σας εξηγήσω. Έχω την ίδια άποψη για αυτόν», δήλωσε για τον Ρώσο ομόλογό του και επανήλθε για στην ερώτηση για εδάφη.

«Καταλαβαίνουμε τη ρωσική πρόταση. Δεν θα πω ότι άλλαξε τη στάση της, γιατί δεν είχαμε καμία συνάντηση για να καταλάβουμε ο ένας τη θέση του άλλου. Είναι ευαίσθητο θέμα όπως είπα για τα εδάφη. Θα δούμε στη συνέχεια στις διαπραγματεύσεις. Όταν γίνουν διαπραγματεύσεις», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Τι είπε για την Ευρώπη

Ο Ουκρανός πρόεδρος μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για την Ευρώπη και ειδικά για την ΕΕ, που έχει στηρίξει την Ουκρανία από τη πρώτη στιγμή του πολέμου.

«Μίλησα με τον Φινλανδό πρωθυπουργό, τον κύριο Στάρμερ, την υπέροχη κυρία Μελόνι που μας έχει βοηθήσει και τον πρωθυπουργό της Πολωνίας, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί και να ξεχνώ κάποιον, οπότε ζητώ συγγνώμη, δεν θα πω κάτι περισσότερο», είπε ο Ζελένσκι.

Έπειτα, ξεκαθάρισε ότι δεν κάνει διάκριση μεταξύ της βοήθειας που έχει λάβει η Ουκρανία από τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

«Δεν θέλω να διαχωρίζω την υποστήριξη που έχω λάβει από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Κάποιοι το κάνουν, αλλά εγώ δεν θέλω να συμμετέχω σε αυτό», είπε και μετά αποχώρησε, ευχαριστώντας τους ρεπόρτερ.