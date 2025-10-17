Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον Λευκό Οίκο.

Live βίντεο από τον Λευκό Οίκο:

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων πριν μιλήσουν πίσω από κλειστές πόρτες, ο Ουκρανός πρόεδρος ρωτήθηκε αν βλέπει κάποια διαφορά ανάμεσα στους διπλωματικούς χειρισμούς των Τζο Μπάιντεν και Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο.

«Ο Τραμπ έχει μια μεγάλη ευκαιρία να τελειώσει τον πόλεμο», απάντησε ο Ζελένσκι και πρόσθεσε: «Ο Μπάιντεν δεν είναι τώρα πρόεδρος, οπότε δεν μπορεί να τελειώσει τη δουλειά».

«Ο Τραμπ έχει δείξει ότι μπορεί να το καταφέρει, όπως έκανε στη Μέση Ανατολή. Για την Ουκρανία είναι μια μεγάλη ευκαιρία και ο Τραμπ μπορεί να το διαχειριστεί», είπε στη συνέχεια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος από την πλευρά του εξέφρασε την επιθυμία να τελειώσει ο πόλεμος τώρα, ώστε να μη χρειαστεί η χώρα του να στείλει πυραύλος Τόμαχοκ στην Ουκρανία.

«Χρειάζονται Τόμαχοκ και άλλα πράγματα που έχουν σταλεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Τώρα στραφήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πλήρωσε και έχει πολλά χρήματα για αυτό. Ένας από τους λόγους που θέλουμε να σταματήσει ο πόλεμος είναι για αυτό, να μη στείλουμε Τόμαχοκ», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία αναμένονται ραγδαίες, καθώς χθες, Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μια μακρά συζήτηση που οδήγησε σε ανακοίνωση για μια επικείμενη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών στη Βουδαπέστη, για την οποία δεν ορίστηκε, για την ώρα, ακριβές χρονοδιάγραμμα, αν και οι πληροφορίες αναφέρουν πως πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο ηγετών στον Λευκό Οίκο αναμένεται να βρεθούν οι πύραυλοι Tomahawk, τους οποίους ζητά ο Ζελένσκι και οι οποίοι θα έδιναν τη δυνατότητα στην Ουκρανία, λόγω του μεγάλου βεληνεκούς τους, να χτυπήσει στόχους βαθιά στη Ρωσία, όπως πόλεις -συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας- ή ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Εξάλλου, ο Ζελένσκι φέρεται να πιστεύει ότι τέτοιες επιθέσεις σε πετρελαϊκά σημεία παραγωγής θα προκαλούσαν σοβαρή ζημιά σε μια βασική πηγή χρηματοδότησης της πολεμικής οικονομίας του Πούτιν, συγκρίνοντάς τες με μια «δυνατότητα μακροπρόθεσμων κυρώσεων» για την Ουκρανία.

Ωστόσο, όλα εξαρτώνται από το πόσο πρόθυμος είναι ο Τραμπ να δώσει τα όπλα στην Ουκρανία -την Πέμπτη φάνηκε διστακτικός σχετικά με την ιδέα.

Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με στελέχη της εταιρείας που φτιάχνει τους πυραύλους

Από χθες, ο Ζελένσκι βρίσκεται στην αμερικανική πρωτεύουσα και ήδη έχει πραγματοποιήσει επαφές με την αμερικανική εταιρεία Raytheon, που κατασκευάζει τους πυραύλους Tomahawk.

Η υψηλόβαθμη ουκρανική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα, με επικεφαλής την πρωθυπουργό Σβιριντένκο και τον διευθυντή του γραφείου του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, είχε ήδη συναντήσεις με μεγάλες αμερικανικές αμυντικές εταιρείες, όπως η Lockheed Martin και η Raytheon, ενόψει της άφιξης του Ζελένσκι.

Η Raytheon κατασκευάζει τόσο τα συστήματα Patriot όσο και τους πυραύλους Tomahawk -δύο από τα βασικά αιτήματα της Ουκρανίας για την άμυνά της.

Μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα με τον Πούτιν, που δεν κατέληξε σε κατάπαυση του πυρός, ο Τραμπ έχει δείξει μεγαλύτερη προθυμία να ενισχύσει τις πολεμικές προσπάθειες της Ουκρανίας με περισσότερα αμερικανικά όπλα.

Άγνωστο αν ο Τραμπ θα δώσει τους Tomahawk στο Κίεβο

Αυτή την εβδομάδα δήλωσε ότι η κυβέρνησή του εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει Tomahawk στην Ουκρανία. Πρόκειται για εξαιρετικά προηγμένους πυραύλους cruise μεγάλου βεληνεκούς -έως 2.500 χλμ.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One για το αν θα τους παραχωρήσει, ο Τραμπ απάντησε: «Θα δούμε… Ίσως το κάνω».

«Μπορεί να τους πω [στους Ρώσους] ότι αν ο πόλεμος δεν λήξει, τότε ίσως -ίσως όχι, αλλά ίσως- το κάνουμε», πρόσθεσε. «Θέλουν οι Ρώσοι να βλέπουν Tomahawk να έρχονται προς το μέρος τους; Δεν νομίζω», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η Μόσχα έχει προειδοποιήσει στο παρελθόν την Ουάσινγκτον να μην παρέχει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στο Κίεβο, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα προκαλούσε σοβαρή κλιμάκωση και θα επιβάρυνε τις σχέσεις ΗΠΑ–Ρωσίας.

Αυτή είναι η τρίτη επίσκεψη του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στην προεδρία τον Ιανουάριο.

Η πρώτη του συνάντηση έγινε τον Φεβρουάριο και κατέληξε σε έντονη αντιπαράθεση με τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, μπροστά στις κάμερες του διεθνούς Τύπου.

Ωστόσο, όταν επέστρεψε τον Αύγουστο, το κλίμα στις σχέσεις του με τους Αμερικανούς αξιωματούχους φάνηκε να έχει βελτιωθεί.