Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησαν να συναντηθούν όχι σε ένα ουδέτερο μέρος, ή δυσπρώσητο (όπως η Αλάσκα), αλλά στη Βουδαπέστη, τη «καρδιά» της Ουγγαρίας, που είναι ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιπλέον, είναι μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και έχει υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης, με το οποίο ιδρύθηκε το δικαστήριο. Το ΔΠΔ έχει απαγγείλει κατηγορίες εναντίον του Ρώσου προέδρου τον Μάρτιο του 2023 για εγκλήματα πολέμου που σχετίζονται με την αναγκαστική απέλαση παιδιών στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τη συνθήκη που έχει υπογράψει η Ουγγαρία, εξακολουθεί να είναι υποχρεωμένη να εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης του Πούτιν από το ΔΠΔ, εάν αυτός πατήσει το πόδι του στο έδαφός της. Γιατί λοιπόν επιλέχτηκε η Βουδαπέστη;

Το BBC έγραψε ότι Ούγγροι αξιωματούχοι και πολιτικοί (π.χ. ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν) έχουν επανειλημμένως ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συλλάβουν τον Πούτιν κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσκεψής του.

Επίσης, η Ουγγαρία έχει ανακοινώσει ότι θα αποσυρθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με την απόφαση να εφαρμόζεται από το επόμενο έτος.

Το πρόσφατο παράδειγμα

Η πολιτική και δη η διεθνής μπορεί να χαρακτηρίζεται πολλές φορές από υποσχέσεις, αλλά η Ουγγαρία έχει αποδείξει στην πράξη, πως κάνει ό,τι λέει.

Τον Απρίλιο ο Όρμπαν απηύθυνε πρόσκληση στον Μπενιαμίν Νετανιάχου να επισκεφτεί τη χώρα, παρά το ένταλμα από το ΔΠΔ σε βάρος του για τον πόλεμο στη Γάζα.

Πράγματι, στις 3 Απρίλιου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επισκέφτηκε την Ουγγαρία και συνομίλησε με αξιωματούχους, χωρίς κανείς να προσπαθεί να τον συλλάβει, παρότι όφειλαν με βάση τον νόμο.

Εξάλλου, ο ίδιος ο πρόεδρος της χώρας Βίκτορ Όρμπαν θαυμάζει ανοιχτά τόσο τον Τραμπ, όσο και τον Πούτιν, σε βαθμό που έχει συγκρουστεί ακόμα και με τους ίδιους τους συμμάχους του.

Τι κερδίζει η Ουγγαρία

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει πατήσει το πόδι του σε πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και χρόνια, και σίγουρα όχι από τότε που ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Από τη στιγμή που θεωρείται δεδομένο ότι η Ουγγαρία δεν θα εφαρμόσει το ένταλμα σύλληψης, ο Ρώσος πρόεδρος θα πρέπει να αισθάνεται ότι βρίσκεται ανάμεσα σε φίλους στη Βουδαπέστη.

Αυτό θα ενισχύσει το κύρος του Ούγγρου προέδρου, ο οποίος πέρυσι επισκέφθηκε τον Ρώσο πρόεδρο στη Μόσχα, παρά τις έντονες αντιρρήσεις της ΕΕ.

Επίσης, φιλοξενώνοντας τόσο τον Τραμπ όσο και τον Πούτιν πετυχαίνει μια μεγάλη νίκη τη στιγμή που χρειάζεται μια ώθηση. Ο Όρμπαν βρίσκεται στην εξουσία από το 2010, αλλά την επόμενη άνοιξη θα διεξαχθούν εκλογές, στις οποίες, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ενδέχεται να ηττηθεί.

Σε μια περίοδο που αντιμετωπίζει εσωτερικά προβλήματα, αλλά και δέχεται εξωτερικές πιέσεις, η συνάντηση δύο προέδρων ισχυρών κρατών που θα συζητήσουν για τη λύση ενός πολέμου που απασχολεί τον κόσμο εδώ και χρόνια, είναι ότι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί για να ενισχύσει το πολιτικό του κεφάλαιο.