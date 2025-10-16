Ολοκληρώθηκε η τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, με τους δύο ηγέτες να συμφωνούν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη.

«Ο πρόεδρος Πούτιν και εγώ θα συναντηθούμε σε μια συμφωνημένη τοποθεσία, τη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, για να δούμε αν μπορούμε να δώσουμε τέλος σε αυτόν τον “άδοξο” πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», έγραψε στην πλατφόρμα του Truth Social ο Τραμπ, σύμφωνα με το Sky News.

Επίσης, σημείωσε ότι αύριο θα συζητήσει με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την σημερινή τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν «και πολλά άλλα».

Η Καρολάιν Λίβιτ, εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ πιστεύει ότι είναι ακόμα δυνατό να επιτευχθεί συνάντηση μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

🚨 "President Zelenskyy and I will be meeting tomorrow, in the Oval Office, where we will discuss my conversation with President Putin, and much more. I believe great progress was made with today’s telephone conversation." – President Donald J. Trump pic.twitter.com/zPoiv9qcyo — The White House (@WhiteHouse) October 16, 2025

Ο Τραμπ ήλπιζε να διευκολύνει μια συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο, αλλά αυτό δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, καθώς η Μόσχα παραμένει ασαφής.

Ο Λίβιτ είπε ότι ο Πούτιν είναι αποφασισμένος να συναντηθεί με τον Τραμπ. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η τηλεφωνική συνομιλία διήρκεσε συνολικά δύο ώρες, ενώ επανέλαβε ότι ο Τραμπ πιστεύει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στο θέμα του πολέμου.

Η πρώτη άμεση επαφή μεταξύ Τραμπ και Πούτιν εδώ και δύο μήνες

Η τηλεφωνική επικοινωνία σηματοδοτεί την πρώτη γνωστή άμεση επαφή μεταξύ Τραμπ και Πούτιν εδώ και σχεδόν δύο μήνες. Άγνωστο παραμένει, για την ώρα, εάν η συνομιλία αποτελεί πρωτοβουλία της ρωσικής ή της αμερικανικής πλευράς.

Οι δύο ηγέτες έχουν μιλήσει αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ.

Μίλησαν για 90 λεπτά τον Φεβρουάριο σχετικά με την ειρήνη στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και την ενέργεια.

Μια άλλη κλήση τον Μάρτιο διήρκεσε δύο ώρες και οδήγησε τον Πούτιν να συμφωνήσει να σταματήσουν οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας για 30 ημέρες.

Συζήτησαν επίσης την αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ των πρεσβειών των ΗΠΑ και της Ρωσίας και το ιρανικό πυρηνικό ζήτημα τον Ιούνιο.

Τον Ιούλιο, ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν έκανε καμία πρόοδο» με τον Πούτιν μετά από μια τηλεφωνική συνομιλία για την Ουκρανία.

«Είμαι πολύ απογοητευμένος από τη συνομιλία μου με τον Πρόεδρο Πούτιν· δεν νομίζω ότι θέλει να τερματίσει τη σύγκρουση», είπε στους δημοσιογράφους.

Σημειώνεται πως αύριο, Παρασκευή, αναμένεται η επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο με στόχο να ζητήσει περισσότερη υποστήριξη στον πόλεμο της χώρας του κατά της Ρωσίας, η οποία έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις της και στοχεύει ενεργειακές υποδομές.

Αυτή θα είναι η τρίτη επίσκεψη του Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον από τον Ιανουάριο.