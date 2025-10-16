Σε εξέλιξη βρίσκεται η επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος δήλωσε πως θα ανακοινώσει το περιεχόμενο της συνομιλίας όταν αυτή τελειώσει.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια μακρά σε διάρκεια συνομιλία, η οποία αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Η συνομιλία βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι μακρά, και θα αναφέρω το περιεχόμενό της, όπως και ο πρόεδρος Πούτιν, μετά την ολοκλήρωσή της», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του, Truth Social.

Η τηλεφωνική επικοινωνία σηματοδοτεί την πρώτη γνωστή άμεση επαφή μεταξύ Τραμπ και Πούτιν εδώ και σχεδόν δύο μήνες. Άγνωστο παραμένει, για την ώρα, εάν η συνομιλία αποτελεί πρωτοβουλία της ρωσικής ή της αμερικανικής πλευράς.

Σημειώνεται πως αύριο, Παρασκευή, αναμένεται η επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο με στόχο να ζητήσει περισσότερη υποστήριξη στον πόλεμο της χώρας του κατά της Ρωσίας, η οποία έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις της και στοχεύει ενεργειακές υποδομές.

Οι πύραυλοι Tomahawk στο επίκεντρο των εξελίξων – Η Μόσχα κλιμακώνει τις επιθέσεις, υποστήριξη θα ζητήσει ο Ζελένσκι

Στο επίκεντρο των εξελίξεων αναμένεται να βρεθούν οι πύραυλοι Tomahawk, τους οποίους επιθυμεί η Ουκρανία από τις ΗΠΑ και οι οποίοι μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα στη χώρα να προκαλέσει πλήγματα σε ρωσικές πόλεις -μεταξύ των οποίων και η Μόσχα-, καθώς πρόκειται για οπλικό σύστημα μεγάλου βεληνεκούς.

Εξάλλου, ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε τελεσίγραφο στον Πούτιν, λέγοντάς του πως αν δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με σοβαρές προθέσεις για ειρήνη, οι ΗΠΑ μπορεί να δώσουν τους πυραύλους στο Κίεβο. Πάντως, από τη μεριά της, η Μόσχα έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει πως μια τέτοια παράδοση των πυραύλων στην Ουκρανία θα αποτελέσει σοβαρή κλιμάκωση.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό από πηγές πως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα συζητούσαν σήμερα, μία ημέρα πριν από την επίσκεψη Ζελένσκι στις ΗΠΑ.